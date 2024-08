Tolik bodů? A tady u nás? Běžte na ligu nebo si ji pusťte, má to smysl

BLOG KOMENTÁTORA O2 TV SPORT JANA HOMOLKY | Opojení, nadšení a boom. O nabušeném českém koeficientu se na sociálních sítích a v evropském rybníku mluví hodně nahlas. Čtyři tuzemské týmy v základních skupinách jsou nebývalý luxus, odměna a závazek. A to dva výpadky mají ještě punc z cyklu Naše slavné prohry. Baník doplatil na to, co ho trápí dlouhodobě, na chování v poslední třetině placu a Slavia odehrála odvetu s grácií a jen nedostatky v zakončení ji stály vysněnou soutěž. Oba týmy to zajisté posune k dalšímu vývoji.

Ještě se v základních skupinách nekoplo do mičudy a už je garance vysokých stovek milionů, které poputují do kasiček a do ligy. Pokud se s nimi bude nakládat správně, čekejme další zkvalitnění soutěže a vypadá to na to, že přímý postup do Ligy mistrů bude několikaletý výsadek. Navíc nový systém je v mých očích atraktivnější a kvituji také to, že už se nepropadá do nižších sfér. Možná je to ale škoda, současná Sparta a Slavia by reálně mohly pokukovat po velké jízdě v Konferenční lize.

O víkendu nás čeká několik zajímavých bitev. Na povel budu mít zápasy v Hradci a Olomouci, oba budou obtiskem doby v kvalitní náladě a atmosféře. Votroci na vyprodaném stadionu budou chtít utlumit euforii Sparty. K tomu musí najít disciplínu. Dohrávat polovinu zápasů v deseti je věcí, kterou si dovolit zkrátka nemůžete. Víc než dvanáct let Hradec Spartu neskolil, v třinácti zápasech v tomto období zapsal jednu plichtu a dostal 29 branek. Na druhou stranu doma zažívá historický start do soutěže, plný počet devíti bodů je unikátním počinem dokazujícím kouzlo nového stadionu.

Výtečný výkop má na triku také Olomouc. Sigma má 10 bodů a Kliment nasázel stejně kusů jako celý Baník. Už se těším, jak nejhezčí tribuna v lize bude praskat pod kotlem hostujících fans. Ti budou doufat v lepší koncovku, závislost na Ewertonovi je zásadní. Ze 13 branek má podíl na 8 z nich. Baník hodně centruje, má vysoké odebírání míče, také jeho držení. Musí zlepšit finále a bude to dobrý. Na druhou stranu se tolik nepíše o Markovičovi. Ale čape fantasticky.

Ještě zpět ke Klimentovi. Jan Nezmar z Liberce se zmínil, že kdyby nebyl v létě v týmu Kulenovič, reálně by tam byl Kliment. Po bitvě každý generál, ale Olomouc taky měla Juliše. Pokud ta šance byla, měli ho ulovit oni. Jen zdvojením postu mohou být naplněny tužby nového vedení. A zatím se Liberec učí nové roli a je také závislý na Hlavatém víc, než by bylo zdrávo.

Samostatnou kapitolou je Dynamo. Tam je zatím vše špatně. A honit to v téhle situaci? Už nyní je jasné, že bude těžká písemka. To, že máte po 6 zápasech nulu a mínus 18 branek samo o sobě není ještě na popravu. Ale styl, jakým toho bylo docíleno už ano. Šestkrát lovit proti přímým konkurentům v boji o padáka je na pováženou.

Ale zpět na začátek. Liga je v rozkvětu, odcházejí hráči za obrovské peníze, docházejí kvalitní cizinci a kluby si už mohou dovolit nabídky také házet pod stůl. Běžte na ligu, zapněte si ji v televizi. Má to smysl. Možná jako nikdy předtím.