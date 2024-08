Program EL: Slavia začne v Bulharsku, United do Plzně dorazí v prosinci

Slavia nakonec nezvládla postoupit do základní fáze Ligy mistrů • Pavel Mazáč (Sport)

Zklamaní hráči Slavie poté, co nepostoupili do základní fáze Ligy mistrů

Zklamání ve tvářích hráčů Slavie

Jindřich Trpišovský a Jan Bořil po utkání proti Lille

Václav Jemelka během zápasu s Heart of Midlothian

Václav Jemelka během zápasu s Heart of Midlothian • ČTK / AP / Jane Barlow

Fotbalisté Slavie vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy 25. září zápasem v Razgradu proti Ludogorci. Plzeň se na úvod základní části představí rovněž venku, a to ve Frankfurtu. V nejatraktivnějším utkání Západočeši 12. prosince přivítají slavný Manchester United. UEFA o termínovém kalendáři zápasů informovala dnes v tiskové zprávě.

V novém formátu soutěže, který se bude hrát jako jedna liga, se každý z celků utká s osmi týmy. Slavia a Plzeň mají nečekaně hned pět společných soupeřů - Frankfurt, PAOK Soluň, Ludogorec Razgrad, Anderlecht Brusel a Bilbao.

Červenobílé v úvodních čtyřech kolech bude hned třikrát čekat venkovní zápas. V závěrečném osmém utkání 30. ledna přivítají Malmö, které ve 4. předkole Ligy mistrů vypadlo se Spartou. Plzeň se s úvodním soupeřem Slavie Ludogorcem utká ve 2. kole doma, hlavní fázi uzavře v Bilbau. Oba čeští zástupci až na první kolo budou hrát své zápasy ve stejný den.

Všechny klubové soutěže čeká revoluční změna. Hrát se budou ligovým systémem s jednou společnou tabulkou a nově také s 36 týmy místo dosavadních 32. Žádní soupeři se v základní části neutkají dvakrát, neboť odpadly odvety. Do vyřazovací fáze postoupí 24 celků, z toho nejlepších osm přímo do osmifinále. Na rozdíl od minulých sezon se už také nebude „propadat“ do jarní části nižších soutěží.