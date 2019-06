Od Vondroušové čekejte nečekané, je to rozená šampionka | iSport.cz

Markéta Vondroušová oslavuje postup do semifinále French Open • Reuters

Markéta Vondroušová oslavuje postup do semifinále French Open • Reuters

Může Markéta Vondroušová vyhrát celé Roland Garros? Kdo si vsadí, že ano, má podle mě slušnou šanci. Petra Kvitová vyhrála svůj první Wimbledon v jednadvaceti, Maky může grandslamový úspěch na druhé straně kanálu La Manche přidat tři týdny před dvacetinami. Vůbec bych se nedivil, kdyby to zvládla. Letos má úžasnou zápasovou bilanci 27:6, dvakrát už porazila Simonu Halepovou, obhájkyni pařížské koruny a největší favoritku. K tomu, co se děje nyní na Roland Garros, to už několik měsíců směřovalo. Pařížský úspěch bych spíš nazval průlom, nikoliv překvapení.