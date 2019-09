Jak nebýt Berdych v sukni? Plíšková sice dře, ale stále má prázdné ruce | iSport.cz

Karolína Plíšková postoupila do 2. kola grandslamového US Open, v duelu s Terezou Martincovou se ale hodně trápila a vyhrála dvakrát 7:6. • Reuters

Kariéry Tomáše Berdycha a Karolíny Plíškové se začínají nápadně podobat. Před pětadvacátými narozeninami si oba zahráli grandslamová finále, aby později na tyhle mety již jen marně dotírali. Berdychova dráha je už u konce, i sedmadvacetileté Plíškové se začíná čas krátit. V New Yorku vdaná paní naznačila, byť možná v žertu, že není jejím plánem potit se na kurtech po třicítce. „Mluvili jsme o Tomášovi a ani ona by jistě nechtěla vejít do dějin jako nejlepší hráčka bez titulu,“ řekl o dlouhonohé české tenistce Boris Becker.