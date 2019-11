Analytik s Lendlovým dobrozdáním. Udělá Vallverdu z Plíškové šampionku? | iSport.cz

Karolína Plíšková v závěrečném duelu ve skupině porazila Simonu Halepovou a postoupila do semifinále Turnaje mistryň • Reuters

O Karolíně Plíškové se říká, že je tenisový maniak. Když nehraje, sleduje zápasy ostatních a vše, co se v bílém sportu šustne. V tom si budou s Danim Vallverduem, svým novým trenérem, rozumět.

Také on je především analytik s velkým pracovním nasazením, u kterého si Tomáš Berdych pochvaloval především skvělý skauting a přípravu na konkrétní soupeře. I díky tomu Berdych pod jeho vedením odehrál jednu z nejlepších sezon (2015), kdy dosáhl na 57 výher a 2 tituly. Náramné představení ve finále antukového Monte Carla proti Novaku Djokovičovi pak tenistův otec Martin označil za vůbec nejlepší zápas svého syna, co kdy viděl.

Do životopisu Vallverdua by šla zapsat i chvála, kterou na hlavu třiatřicetiletého Venezuelana pronesl Ivan Lendl. Oba se potkali v týmu Andy Murrayho a výborně si sedli.

„Hlavně lidi, co byli kolem, si uvědomují, jak moc mi Dani pomáhal, když jsem trénoval Andyho. Brzy jsem zjistil, že zná nejen výborně Andyho, ale také tenisu opravdu rozumí. Hodně jsem na něj spoléhal. Je pracovitý a má strašně rád tenis. I když už jsme byli po zápase se vším hotoví a všichni šli do hotelu, on ještě často zůstal na kurtech a chodil se dívat na zápasy, aby si udělal ještě lepší obrázek. Má v tenise navíc spoustu kamarádů, poněvadž je velice oblíbený. Má prostě strašně dobrý kontakty a mnohem víc zkušeností, než si lidé myslí,“ řekl mi Lendl před čtyřmi lety.

Od té doby se Vallverdu ještě posunul. Krátce pomáhal Juanu Martínovi Del Potrovi, během tří let s ním Grigor Dimitrovem vyhrál Turnaj mistrů a vystoupal na třetí místo, naposledy ho najal do svého týmu Stan Wawrinka.

Plíšková dělá netradiční krok, když bere trenéra, jenž na WTA Tour nekoučoval. To by však při Vallverduově pracovním nasazení a protřelosti v tenise nemělo být velkou překážkou. Jeho klíčovým úkolem bude, aby naučil Plíškovou odvázat se v největších zápasech, hrát agresivně a jít si pro kořist. Jedině tak vede cesta k velkému titulu.

S Berdychem došel nejdál do semifinále Australian Open, na jaře 2016 ale narazila kosa na kámen. Český tenista údajně přestal kousat dlouhé taktické přípravy i tréninky, v Římě odsabotoval zápas s Davidem Goffinem (0:6, 0:6) a kouče propustil.

Nyní se Vallverdu vrací do Česka složit reparát s dalším velkým jménem tenisu. Grandslamový titul nebo nic – tak je nastavena jeho mise u KP.