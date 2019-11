Požíračka trenérů? Ne tak rychle, rozchod s Martínezovou Plíškovou šlechtí | iSport.cz

Karolína Plíšková gratuluje Ashleigh Bartyové k postupu do finále Turnaje mistryň • Reuters

„Já už ten grandslam ani nechci vyhrát, vážně,“ zakabonila se Karolína Plíšková letos v New Yorku, když ji v osmifinále US Open vyhnala Britka Johanna Kontaová. Je pochopitelné, že neustálé dotazy a tlak na to, kdy konečně vyhraje skutečně něco velkého, českou tenistku zlobí. Slova jsou ale něco jiného než činy. A aktuální rozlukou se španělskou trenérkou Conchitou Martínezovou KP ukazuje, že se nespokojuje jen s luxusně placenou prací, ale bytostně jí jde o skutečně velké triumfy.