Odpověď na dietní rok tenisu? Bouzková. Top 10 už bez Češek

A realita není veselá, byť vysvětlitelná. Zdravotní trable vykolejily do jednoho všechna česká esa, až to hezké není. Karolína Plíšková – zlomené zápěstí, Petra Kvitová – opakovaně otékající zápěstí, Barbora Krejčíková – namožený loket, Karolína Muchová – potíže s břišním svalem a zády. Markétě Vondroušové po operaci zápěstí před pár dny sundali sádru, vynechala Paříž i Wimbledon a spekuluje se, zda vůbec dorazí za dva měsíce na US Open, či jestli neukončí sezonu, aby si díky půlroční pauze zajistila chráněný žebříček.

Tenhle kvintet byl začátkem ledna pěti nejlepšími Češkami v pořadí WTA, všechny do 35. místa a dvě v top 10 (Plíšková 4., Krejčíková 5.). V pondělí mezi elitní desítkou nenajdeme ani jednu českou vlaječku, nejvýš budou Plíšková (15.) a Krejčíková (16.). To je velký ústup české tenisové hordy, z níž je v sezoně jasně nejlepší nečekaná wimbledonská hrdinka Marie Bouzková.

Životní průlomu do čtvrtfinále travnatého grandslamu, únorové finále v mexické Guadalajaře, celkem 26 výher a 10 porážek. To je resumé 2022 snaživé a usměvavé sympaťačky, která si získala v Londýně srdce mnoha kurážným vystupováním a běžeckými výkony jak od přední atletky.

Wimbledon: Bouzková končí ve čtvrtfinále, zničily ji drop shoty Tunisanky Video se připravuje ...

Na jílku vytrvalém střiženém na 8 milimetrů našla štěstí a věhlas jako kdysi třeba Petra Kvitová. I dvaatřicetiletá veteránka na zeleném pookřála, vyhrála sedm zápasů v řadě včetně zatím jediného letošního titulu pro Česko v Eastbourne. Ve Wimbledonu ztroskotala ve 3. kole po neúspěšné přestřelce s Paulou Badosaovou. I tak hrála poslední týdny nejlepší tenis sezony, byť její výkony, když byla skutečně na vrcholu formy, vypadaly ještě úplně jinak. Její přemožitelka Badosaová dostala hned v dalším kole výprask od Simony Halepové 6:2, 6:1 a není moc důvodů se domnívat, že by se Kvitové vedlo dramaticky lépe. Zvlášť když přiznala, že hrála celou travnatou část sezony pod prášky a se znovu oteklým levým zápěstím.

Stejně tak musela Karolína Plíšková sledovat, jak se její britská můra z 2. kola Wimbledonu i Eastbourne Katie Boulterová hned po velkém úspěchu na centrkurtu kácí v dalším mači s Francouzkou Harmony Tanovou (1:6, 1:6). Už jsou to čtyři měsíce, co KP srostla zlomenina v zápěstí a vrátila se na Tour. Jen 9 výher z 20 zápasů ale jasně dokumentuje loudavé tempo, jakým její comeback probíhá.

Z obrovských potíží se bude muset vysekávat Karolína Muchová. Z chráněného žebříčku už jí mnoho turnajů nezbývá a v pondělí své jméno najde až někde kolem 164. místa na světě, zřítila se do pralesa. Rozhodně tam nepatří, teď to však musí dokázat. A to hodně rychle. Může žehrat na špatné losy (ve Wimledonu hned v 1. kole Halepová, v Berlíně Džabúrová), to však nic nemění na faktu, že se s tímhle rankingem dostane s odřenými zády sotva do kvalifikací nejmenších WTA turnajů. A tam moc bodů k mání není. Je potřeba sklopit hlavu, navléct montérky, vystoupit z komfortní zóny a hrát co nejvíc turnajů, což jí nebývá po chuti.

Být všude a hrát až do umdlení, takové plány má Barbora Krejčíková. „Jedu úplně všechno, co můžu. Ale jen singl. Budapešť, Hamburk, Prahu, pak v Americe na betonu Toronto, Cincinnati, US Open. Doma jsem byla dlouho, teď chci co nejvíc hrát,“ líčila natěšeně v Londýně, kde po zranění lokte a následném covidu zapsala první vítězství po 125 dnech a nakonec prošla až do 3. kola. To byl druhý highlit letošního skromného Wimbledonu v českém podání.

Příběhy českých žen s raketou budete teď moci sledovat zblízka na betonovém WTA turnaji v Praze (od 25. července na Spartě ve Stromovce), kde by se měla sejít výstavní domácí konkurence. Krejčíková, Muchová, Bouzková, Martincová, start zvažovala Plíšková a bude záležet na zdraví Kvitové. Pro pár z nich by domácí kurty mohly znamenat výtah k lepším zítřkům. Ať jich do něj nastoupí co nejvíc.