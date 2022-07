Wimbledon: Bouzková ve čtvrtfinále vedla, ale končí. Český pár postoupil

Poslední česká naděje ve dvouhře na Wimbledonu končí. Marie Bouzková prohrála ve čtvrtfinále s Ons Džabúrovou z Tuniska 6:3, 1:6 a 1:6. Byl to velký boj a parádní tenis, ale mladá Češka na favoritku nestačila. Afričanka se po úvodní prohrané sadě rozehrála a předvedla skvělý výkon. Do semifinále nicméně postoupil deblový pár Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Velký obrat pak v mužské dvouhře předvedl Novak Djokovič. Úterní dění v All England Clubu jsme sledovali ONLINE i s postřehy redaktora Jana Jarocha přímo z místa.

Třiadvacetiletá Bouzková, které patří ve světovém žebříčku 66. místo, nedokázala ve čtvrtfinálovém duelu navázat na povedený první set. V dalších dvou sadách ztratila šestkrát servis a uhrála jen dvě hry. I tak ale rodačka z Prahy zaznamenala nejlepší grandslamový výsledek v kariéře. Ve Wimbledonu se jí podařilo vyřadit po světové osmičce Danielle Collinsové z USA také její krajanky Ann Liovou a Alison Riskeovou i Francouzku Caroline Garciaovou.

S Džabúrovou prohrála v prvním vzájemném zápase, její přemožitelka se stala první grandslamovou semifinalistkou z arabských a severoafrických zemí. „Jsem velmi šťastná. O to víc, že jsem uspěla na tomhle dvorci. Doufám, že moje cesta turnajem bude ještě pokračovat,“ řekla Džabúrová v pozápasovém rozhovoru na kurtu. „Věděla jsem, že do toho Marie půjde, a musela jsem si každý míček pořádně odmakat. Je to velmi nebezpečná soupeřka a jsem ráda, že jsem ten druhý a třetí set zvládla,“ doplnila Tunisanka.

Nasazená trojka Džabúrová, jež triumfovala před Wimbledonem na turnaji v Berlíně, vyhrála desátý zápas za sebou. Do grandslamového semifinále se dostala poprvé v kariéře.

Bouzková měla před zraky wimbledonského vítěze z roku 1973 Jana Kodeše výborný úvod a za stavu 2:2 prolomila poprvé servis soupeřky. Tunisanka mohla v dalším průběhu vývoj vyrovnat, ani jeden ze dvou brejkbolů ale nevyužila a Bouzková zakončila zisk první sady dalším úspěšným brejkem. Džabúrová prohrála set poprvé na turnaji.

Papírová favoritka se ale nevzdala a hned v úvodu druhého setu se jí podařilo Češku „brejknout“. Od stavu 2:1 eliminovala nevynucené chyby, prolomila servis Bouzkové ještě dvakrát a po zisku čtyř her za sebou si vynutila rozhodující sadu.

Před jejím začátkem Bouzková odešla na chvíli z kurtu, ani přestávka jí ale nepomohla. Džabúrová pokračovala v sebevědomém výkonu a po dalších dvou brejcích utekla do vedení 4:0. Češka pak sérii osmi prohraných gamů zastavila, za stavu 1:4 ale opět nedokázala udržet vlastní servis a Tunisanka potom hodinu a 49 minut trvající duel zakončila čistou hrou.

Krejčíková a Siniaková jsou v semifinále

Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková si zahrají semifinále Wimbledonu. Druhý nasazený pár otočil zápas proti americko-australské dvojici Nicole Melicharová-Martinezová, Ellen Perezová a po výhře 1:6, 7:6, 6:2 budou Češky usilovat o šesté společné finále na grandslamech.

Krejčíková a Siniaková, vítězky Wimbledonu z roku 2018 a letošního Australian Open, narazí buď na japonsko-tchajwanský pár Šuko Aojamaová, Čchan Chao-čching, nebo na turnajové čtyřky Ukrajinku Ljudmilu Kičenokovou a Lotyšku Jelenu Ostapenkovou.

Krejčíková se Siniakovou se naposledy do semifinále Wimbledonu dostaly před třemi lety, loni vypadly ve čtvrtfinále. Na letošním turnaji sice v úterý poprvé ztratily set, přesto zápas po více než dvou hodinách zvládly.

Začátek Češkám proti turnajovým desítkám nevyšel. Prohrály si dvakrát servis a po 25 minutách i první set. V tom druhém opět začaly ztraceným podáním, a pak nevyužily čtyři brejkboly. Až za stavu 3:4 se podařilo favoritkám podání soupeřek prolomit, vynutily si tie-break a v něm uspěly 7:2. Od té doby už nezaváhaly.

Djokovič předvedl velký obrat

Obhájce titulu Srb Novak Djokovič otočil ve Wimbledonu čtvrtfinále s Italem Jannikem Sinnerem a po vítězství 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2 může dál v Londýně usilovat o čtvrtý triumf za sebou a sedmý celkově. Nasazená jednička bojovala s třináctým hráčem světa více než tři a půl hodiny. Rodák z Bělehradu se o postup do finále utká s Britem Cameronem Norriem.

Mezi ženami se stala první semifinalistkou Němka Tatjana Mariaová. Čtyřiatřicetiletá rodačka z Bad Saulgau zdolala krajanku Jule Niemeierovou 4:6, 6:2, 7:5 a poprvé v kariéře se probojovala mezi čtyři nejlepší hráčky grandslamového turnaje.

Nenasazená hráčka, které patří 103. místo v žebříčku, vyzve Ons Džabúrovou z Tuniska, která ve čtvrtfinále porazila 3:6, 6:1, 6:1 Marii Bouzkovou. Světová dvojka se stala první grandslamovou semifinalistkou z arabských a severoafrických zemí.

Pětatřicetiletý Djokovič prohrál letos ve Wimbledonu poprvé dva sety a musel otáčet nepříznivý výsledek 0:2. Od třetí sady ale byl při vlastním servisu stoprocentní a o patnáct let mladšího soupeře pětkrát brejknul. Posedmé v kariéře obrátil na grandslamovém turnaji zápas, v němž prohrál úvodní dva sety.

„První dva sety byly oproti těm dalším třem úplně odlišné. Tou dobou byl (Sinner) lepším hráčem. Poté jsem odešel na toaletu a trochu jsem si v zrcadle promluvil sám se sebou. Někdy, když se neděje nic moc pozitivního, jsou tyhle věci nutné,“ řekl v rozhovoru na kurtu Djokovič.

Jeho dalším soupeřem bude šestadvacetiletý Norrie, který si po výhře 3:6, 7:5, 2:6, 6:3, 7:5 nad Davidem Goffinem z Belgie poprvé zahraje grandslamové semifinále. Jeho maximem na turnajích velké čtyřky dosud bylo třetí kolo.

Bývalý první hráč světa Djokovič si připsal ve Wimbledonu 26. vítězství po sobě a v Londýně je v semifinále už pojedenácté. Dál drží naději na zisk 21. grandslamového titulu, kterým by se dotáhl na rekordmana Rafaela Nadala. Španěl jich má na kontě 22.

Djokovič také může získat první titul z turnajů velké čtyřky v této sezoně. Na Australian Open nestartoval kvůli tomu, že nebyl očkovaný proti koronaviru, na Roland Garros vypadl ve čtvrtfinále s pozdějším vítězem Nadalem.

Obrat se povedl také Mariaové. Po ztrátě první sady a úvodního podání ve druhém setu se proti dvanáct let mladší soupeřce vrátila do hry čtyřmi vyhranými gamy za sebou a také v poslední sadě dokázala zareagovat na nepříznivý stav 2:4. Po téměř dvouapůlhodinovém boji zápas ukončila využitím prvního mečbolu.

Mariaová, jež je dvojnásobnou matkou, se stala ve věku 34 let a 332 dní nejstarší debutantkou v semifinále grandslamu v takzvané open éře. Dosud nikdy nepřešla ve dvouhře přes třetí kolo. Mariaová je také čtvrtou hráčkou od roku 1984, jež se dostala do mezi čtyři nejlepší hráčky Wimbledonu, aniž by figurovala v první stovce žebříčku WTA.