Trenére, tohle ne. Palubovka není průchoďák, hráli všichni a nikdo

Dvě věci šly proti němu. Taktiku postavil se svými asistenty na tom, že aby měli všichni co největší energii do obrany, bude hráče točit v co nejrychlejším sledu.

Citlivě musel zacházet s handicapovaným Tomášem Satoranským, který dostával krátké úseky na palubovce. Což je zcela pochopitelné.

Jenže postupem času se za téhle konstelace věcí pro české hráče stal z palubovky průchoďák. Pojď na hřiště, jdeš si zase sednout, slyšeli mnozí rychle po sobě. Dostat se do rytmu a chytit se, jak v útoku tak v obraně, je za takové situace skoro nemožné.

Deset borců odehrálo čtrnáct a víc minut, to je rarita. Hráli v podstatě všichni a nikdo. A nikdo se taky nedokázal pořádně střelecky chytit, zatímco polští lídři Ponitka se Slaughterem váleli dlouhé úseky a cítili se čím dál lépe.

Přičtěme k tomu opět nemohoucí obranu, z níž se nedalo vybíhat do brejků či aspoň rychle útočit do nepostavené obrany, což je styl tohohle týmu.

A neštěstí je na světě.