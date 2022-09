Balvín po prohře s Polskem: Velká komplikace pro postup, Sato je srdcař

Proč jste s Poláky prohráli?

„Bohužel jsme nezvládli situace, které jsme si chtěli hlídat. Zase je problém, že jsme dostali skoro sto bodů. A s tím se těžko vyhrává zápas. Musíme zvednout hlavu, tohle se nám stalo i minulé léto při kvalifikaci na olympiádu. První zápas jsme prohráli, pak jsme byli schopní se zvednout a dostat se z toho. Teď je důležitý sobotní zápas (Srbsko), kdy musíme předvést jinou hru.“

V čem nejvíc jiná musí být hra?

„Obrana. Všichni jsme to viděli. Sto obdržených bodů není vizitka, kterou bychom chtěli mít. Byli jsme v některých situacích pozdě, ale taky musím vyjádřit respekt Polákům. Některé střely, které nám cákli přes skvělou tvrdou obranu, byly velké. To zase člověk musí respektovat, takový je basket.“

Jak tvrdé to bylo pod košem, kde vás Poláci přeskákali?

„Basket je tvrdý sport, v sobotu to bude úplně stejný. To je na rozhodčích, jakou hru pustí. Pouštěli tvrdou, je jen na nás, jak se s nimi loktujeme.“

Trenér hodně točil sestavu. Všichni hráli stejně krátké úseky?

„Tohle je Nenovo rozhodnutí. Snaží se dělat co nejlepší věci pro tým, co se střídání týče. Když si myslí, že když bude mít větší rotaci, bude to lepší pro tým, tak tomu věří. Někdy to není jednoduchý, když člověk hraje míň minut a je střídaný. Ale každý trenér má svůj styl, který si připraví na zápas. A jestli tohle byla Nenova taktika, tak se prostě držel svého plánu.“

Vám se v tom hrálo jak?

„Není to lehké, člověk potřebuje získat tempo. Ale zase jsme na úrovni, aby dostal člověk tři, čtyři minuty na rozehrání. Když jsme na hřišti, musíme hrát na sto procent, a je jedno, jestli jsme tam na dvě minuty, nebo na šest.“

Jak velká komplikace se objevila v postupových kalkulacích?

„Velká. Teď hrajeme proti favoritům naší skupiny Srbům a pak máme tři nesmírně důležité zápasy. Musíme se na ně připravit, protože se sto inkasovanými body na zápas nemůžeme vyhrát.“

Co nejvíc nefunguje v obraně?

„Je problém, že jsme měli zraněné hráče, kteří hrají důležité minuty. Když byli mimo, bylo těžké se v tomhle semknout. Fakt nevím. Přijde mi, že někdy děláme školácké chyby. Ovšem to nejde za jedním hráčem, ale za celým týmem.“

Co jste říkal na výkon Tomáše Satoranského?

„Je to srdcař, který se snaží dělat co nejvíc pro tým. Každá jeho minuta na hřišti pomohla. Sice neskóroval, ale organizoval hru, rozdával asistence. Zase byl důležitý pro tým.“

Jak se vám hrálo v pražské atmosféře?

„Příjemně mě překvapila. Myslím, že taková atmosféra na mužském basketu v Česku nikdy nebyla. Jestli se nepletu, tak se pokořil rekord z Pardubic, kde jsme hráli proti Rusku. Moc děkuju fanouškům, omlouvám se. Budeme bojovat dál.“

Bude se vám proti Srbům hrát líp, protože nemáte co ztratit?

„Přesně tak. Musíme se dát dohromady, mentálně se vyladit na ty další zápasy. Neříkám, že vypouštíme zápas se Srby, ale taky respektujeme, jakou mají sílu. My můžeme jen překvapit a budeme se snažit držet našeho motta: rvi se jako lev. Už proti větším favoritům jsme dokázali hrát skvělý basket a dostat se s nimi do koncovky. Věřím, že to bude teď to samé a navnadíme se na další tři extrémně důležité zápasy.“