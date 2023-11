Jiří, uber na sebemrskačství. Lehečka je klasa hráč, Češi budují top tým

KOMENTÁŘ JANA JAROCHA | Není to tak dávno, co daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil věštil svému tehdy ještě bezejmennému týmu, že se jednou může dostat až do finálového mače o salátovou mísu. Asi ani on sám netušil, jak brzy se mohla jeho prorocká slova naplnit. O to víc štípe fakt, že Jiří Lehečka ve středu nedopodával zápas proti Alexi De Minaurovi a neposlal české barvy přes Australany mezi nejlepší čtyřku. Tam by se tahle parta, nejmladší z osmi výběrů v Málaze, rozhodně nezastavila. Přes Finsko by se šlo do finále...