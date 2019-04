Jsou hamižní trenéři, nebo nevděční hráči? Ósakaová je pro mě zklamáním | iSport.cz

Tak dobrý jako Auger-Aliassime byl v mladém věku snad jen Nadal. Felix vypadá jako skvělý atlet, umí všechno, pořád ještě roste. Na toho velký pozor. Stejně tak na Andreescuovou. Sice hraje s velkými emocemi, což je zrádné, ale má velké údery, dokonce umí variovat hru. Z té může být úžasná hráčka.

U ženských je odehráno čtrnáct turnajů a ty mají čtrnáct různých vítězek. To znamená, že je vyrovnaná špička, ale trůn je v podstatě volný. Současná jednička Ósakaová je pro mě zklamáním. Dostala se do problémů. Svému trenérovi z dětství prý dluží dva miliony dolarů a bude vláčená po soudech. Smlouvu za ni podepsal její otec, ale stejně to jsou starosti. Nevím, jestli jsou trenéři hamižní, nebo hráči nevděční, ale tím, že se Naomi nedávno rozešla s koučem Bajinem, porušila zásadní pravidlo, že do vítězného týmu se nesahá. To byl strašný omyl.

Stejně velký, jako když Karolína Plíšková propustila Jiřího Vaňka. Ta pořád nehraje tak dobře, jako když byla ve Flushing Meadows ve finále. V Miami se mi celkem líbila, zlepšila pohyb, výborně předvídá, ale pořád tomu něco chybí. Její trenérky Martínezová se Stubbsovou tenisu taky hodně rozumí, ale mrzelo mě, že Plíšková zavrhla české kouče. Hodit všechny do jednoho pytle je úplná hloupost. Tenkrát pod Vaňkem hrála svůj nejlepší tenis a Petra Kvitová, která ho má nyní, hraje líp na menších turnajích, kdy kouč může na kurt. Potvrzuje se, že Vaněk je momentálně asi nejlepší touring pro, tedy cestovní trenér.

Jak je letos mezi ženskými mnoho komet, je tam pro mě i mnoho zklamání. Aryna Sabalenková evidentně chodila moc do posilovny, a ač hraje výborně debl, v singlu nic moc. Darja Kasatkinová se vůbec nechytila, Sloane Stephensová taky ne. Desítka je taková nijaká a nejstabilnější výkony podává naše duo Plíšková – Kvitová.

Dost mě mrzí, že se Kvitové nepovedl útok na jedničku. Šance to byla obrovská, už mohla být první a mít splněno. Teď bude mít obhajoby v Praze, kde ani nehraje, a v Madridu. Zase jí trůn o něco uteče. Ósakaová je sice jednička, ale působí na mě jako nesmělá holka, jako kdyby neměla sebevědomí. To ji může do budoucna brzdit. Ale nesmělý býval i Rod Laver. Ten když s vámi něco řešil, celý zčervenal a potil se. A nakonec je s Féďou nejlepším hráčem všech dob. Takže kdo ví…

Federer mě taky zaujal, protože jako on válel naposledy na stadionu Miami Dolphins (tým amerického fotbalu), kde teď hrají tenis, geniální quarterback Dan Marino. Féďa má už 101 titulů, jen osm mu chybí na rekord Connorse. A já si myslím, že ho může překonat. Nadal zase v Indian Wells skrečoval, nezvládá dohrávat betonové turnaje. Djokovič je určitě nejlepší hráč v zápasech na tři vítězné sety, na dva vítězné je ale zranitelný.

Někdy mu utíká koncentrace, nehraje v takové pohodě jako na pět setů, kdy má víc klidu. Navíc se mi zdá, že už mu jde jen o grandslamy. S Nadalem a Thiemem bude největší favorit pro Paříž. A jestli ji vyhraje, můžeme být po padesáti letech klidně svědky kalendářního Grand Slamu.

Na antuku se letos po dlouhé době chystá i Federer. Určitě bude hrát Madrid, což je netypický antukový turnaj. Hraje se ve vysoké nadmořské výšce, je tam extrémně rychlá antuka. Tam mu to bude vyhovovat. Federer se momentálně neuvěřitelně hýbe.

Kromě toho, že je největším talentem všech dob, je taky neuvěřitelně zdravý, vždyť jediné větší zranění si udělal, když koupal děti ve vaně. V Paříži na tři vítězné budou samozřejmě favorité jiní, ale lidi si tam Federera na centru užijí. A to je dobré pro tenis.