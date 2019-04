Štěpánek o roli kouče a rodiče i svém podnikání: Musím cítit oheň | iSport.cz

Na schůzku přišel o pár minut později se zapnutým počítačem v náručí. „To víte, těžký život byznysmena,“ omlouval se dvojnásobný daviscupový vítěz, bývalý osmý hráč žebříčku ATP a také na pár měsíců kouč Novaka Djokoviče, jehož trenérská kariéra určitě není uzavřená.

Jakou roli hraje tenis ve vašem životě půl roku po rozlučce?

„No, když se dívám na zápas a dva údery dopředu vím, že někdo zahraje kraťas, už mi na gauči cukají nohy, jak se za ním chci rozběhnout. Nikola (manželka Nicole Vaidišová) mi pak říká: Tak ty jsi ještě neskončil.“

A neskončil?

„To víte, že skončil. Definitivně.“

Ale tenis pořád sledujete.

„Chlapský hodně, ženský vůbec. Kluky sleduju, docela mě překvapilo, že Novak teď v Americe dvakrát celkem brzy prohrál.“

Stěžoval si, že byl špatně připravený a měl spoustu povinností mimo kurt.

„Co vím, tak byl rozlítaný po celém světě, měl toho hodně. Ale já si myslím, že jemu už jde stejně jen o grandslamy a o to, aby byl dobře připravený na Paříž. Po tom, co vyhrál Austrálii, prý hrozně trénoval a je potřeba nějaký čas, než to vstřebá. Podle mě chce letos udělat Paříž a čistý kalendářní Grand Slam.“

Je to možné? Dokáže porazit Rafu Nadala na Roland Garros?

„Ten vzkaz, co mu ve finále Australian Open poslal, byl jasný a cílený k tomu, jak to bude vypadat v Paříži. Tak jsem to vnímal já. To finále byl tenis, který jsem v životě neviděl. Rafa byl naprosto bezmocný, nevěděl, jak má vyhrát bod. A Novakovy statistiky: z deseti prvních servisových gamů jich sedm uhrál čistou hrou. Proti Rafovi! To je úplný nesmysl. Napsal jsem mu, že nemám slov, protože jsem nic takového ještě neviděl. Odpověděl, že byl vyladěný jako ještě nikdy.“

Co říkáte na vzestup skvělých mladíků, kterých je dnes spousta?

„Líbí se mi Tsitsipas. Je soustředěný, ví, co chce. Jde si prostě za svým. Mám z něj pocit, že se nenechává moc rozptylovat okolím. Je pokorný. Z mladých se mi líbí nejvíc. Přijde mi, že umí zahrát všechno. Nepanikaří, když hraje s nejlepšími, nebojí se s nimi chodit do výměn. Ten se nahoře bude držet konstantně, to není výstřel do tmy.“

Mohou mladíci v brzké době převálcovat současné hvězdy?

„Nemyslím, že v úplně brzké době. Viděli jste Austrálii, Rafa se vrátil po čtvrt roce a do finále neprohrál set. Pořád si myslím, že Rafa a Novak se budou těžko překonávat. Trošku cítím, že Roger už není v závěrech turnajů tak silný, ale jeho nemůžete odepsat nikdy.