Forejtek je naděje, Plíšková stroj na peníze. Náhrada za Berdycha není | iSport.cz

Mladíček Jiří Lehečka bojuje proti Robinu Haasemu v kvalifikaci o postup do finále Davis Cupu • ČTK

Jiří Lehečka naskočil nečekaně do Davis Cupu proti Nizozemsku • ČTK

Jiří Lehečka předvedl v daviscupovém křtu ohněm skvělý výkon, na odvrácení konce to ale nestačilo • ČTK

Tenisovou story víkendu byl samozřejmě Davis Cup a osmnáctiletý Jonáš Forejtek. Udělat při premiéře dva body, byť to bylo v Bosně, to už ukazuje na velkou psychickou odolnost. Moc se mi líbil, ovšem musíme být trpěliví. Je dobrá postava, ale fyzicky stále ještě střízlík. Mezi juniory je světový, jenže mezi muži takhle prorazit nemůže. Potřebuje nabrat svaly. Je to dost podobný problém jako u Marušky Bouzkové. Nebo se podívejte na často zraněné Muchovou a Vondroušovou. Atletický základ prostě musí být, fyzička je i prevencí proti zranění.