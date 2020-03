Slováci tomu moc nerozumí. V Davis Cupu si ublížili sami | iSport.cz

Přitom atmosféra na tenise v Bratislavě je obyčejně ohromná, dva bubny pracují z obou stran kurtu, fandí se výborně. Ještě před měsícem při Fed Cupu to tak bylo, teď byla hala poloprázdná.

Nevěřím, že by velkou roli sehrál první případ koronaviru, který se krátce před vypuknutím zápasu objevil. Mnohem problematičtější bylo neuvěřitelně drahé vstupné. 25 eur, tedy nějakých 625 korun na den, to je na slovenské poměry opravdu hodně.

Vzhledem k důležitosti zápasu měli Slováci nasadit menší vstupné, aby dostali na tribuny lidi. Podle mě nám Čechům zařídili jeden bod fandové, co tam byli. Je to známka, že v Česku je tenis opravdu populárnější než na Slovensku.

Další velkou chybou byl samotný dvorec. Byl antukový, ale velmi rychlý. Určitě rychlejší než některé betony. To samozřejmě sedělo Čechům.

Kurt byl prý hotový už deset dnů před zápasem a přijde mi neuvěřitelné, že ho pořádně neupravili, aby nahrával domácím. Když jsem dělal kapitána v Rakousku, každý večer jsme přisypávali antuku podle potřeby hráčů. Ale tady to bylo regulérní mýdlo, tím pádem slovenské hráče v prvních singlech zaskočili Rosol s Veselým velmi agresivním, takovým betonovým tenisem. Oba Slováci hráli naopak klasický opatrný antukový tenis, který na tomhle mýdle neplatil. Že se nezpomalil povrch, to byl omyl. Ukazuje se, že tomu Slováci prostě tak moc nerozumí.

Češi naopak ukázali, že jsou chytří. Správně obětovali sobotní debl, v tomhle novém formátu Davis Cupu je velice obtížné zahrát čtyřhru a pak jít za půl hodiny ještě na dvouhru. To by bylo pro Rosola s Veselým velice těžké.

Dá se říct, že v podstatě rozhodla větší zkušenost. Kapitán Navrátil má dva daviscupové tituly a mnohem větší praxi než Hrbatý, který to dělá druhý rok. Hrbatý dal také svoji funkci po zápase k dispozici, definitivně se vzdal reprezentace deblista Polášek, který už předem hodně hlasitě požadoval, aby se hrálo jinde než v Bratislavě.

Hrdinou víkendu byl Jiří Veselý. Je vidět, že na sobě v poslední době popracoval. Servis má lepší, když v sobotu prohrával s Andrejem Martinem, neskutečně dokázal zrychlit hru zezadu. Na můj vkus ale hraje stále ještě moc pomalu od základní čáry. Dá vynikající servis, ale pak hraje příliš váhavě. Když chodí dopředu, je na síti pozdě, nedostane se až k ní a zůstává na kříži. Navíc lze jeho hra velmi dobře předvídat, protože mu chybí kontraúdery na opačnou nohu.

On je těžký, má pomalé nohy a ještě neuvěřitelné rezervy ve hře. Pokud na nich zapracuje, má obrovské možnosti. Tenhle víkend byl nesmírně důležitý pro jeho další kariéru. A věřím, že nakopne i Lukáše Rosola. Neviděl jsem ho v Davis Cupu odehrát moc lepších zápasů než v Bratislavě, dokázal mi, že ještě nepatří do starého železa.

Skutečně šokovaný jsem z poslední zprávy o tom, že se ruší turnaj v Indian Wells. V oblasti se objevil první případ koronaviru, žijí tam sami boháči a ještě k tomu staří, takže se samozřejmě bojí. Tamní města jsou v podstatě oázy v poušti, je tam nejlepší klima v celé Americe a stahují se tam bohatí lidé na důchod, průměrný věk je tam snad přes sedmdesát let. Je pochopitelné, že se snaží být obezřetní. Jak se ale začnou rušit turnaje, sezona se zvrtne. Je to obrovská rána.

Musím přiznat, že si nevybavuji, že by se někdy tak velký turnaj zcela zrušil. Indian Wells má druhý největší centrkurt na světě, říká se mu pátý grandslam. Je to obrovský zásah do sezóny. Když turnaj podpoří sponzoři, protože televizní signál půjde do mnoha zemí světa, bylo by možná lepší hrát bez diváků. Sledovanost tenisu třeba ve finále grandslamů je prý někde kolem miliardy lidí, takže televize by to utáhla. Nehrát vůbec, to mi přijde nejhorší. Třeba formule 1 v Bahrajnu bude za dva týdny bez lidí, ale pojede se. Tak bych to řešil i v tenise.

Ten má teď samozřejmě obrovský problém. Na podzim se třeba hrají turnaje jen v Asii, nejvíc v Číně. To může být pohroma. Snad jsme neviděli o víkendu v Bratislavě jedno z posledních letošních dramat.