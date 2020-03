Dusno! Znechucený Slovák i kapitán útočí na svaz: Kam mizí peníze? | iSport.cz

Osmý hráč pořadí deblového žebříčku ATP oznámil konec reprezentační kariéry v neděli na svém oficiálním instagramu. „Proti Čechům to byl můj poslední zápas v Davis Cupu, všem děkuji za podporu. Spoluhráči i členové realizačního týmu vždycky odváděli maximum, přestože to se mnou neměli vždy lehké. Obrovské díky patří i fanouškům, kteří mě v Davis Cupu pokaždé vyhecovali k výborným výkonům,“ napsal 34letý Polášek.

Tím jeho poklidné loučení skončilo, pro čas.sk už tak smířlivě nehovořil. „Měl jsem pocit, že cokoliv jsem povídal, byl jsem jak Matovič v opozici, když si stěžoval na Ficův Smer, a následně schytal kritiku ze všech stran,“ dovolil si politický příměr Polášek, který v páru s Igorem Zelenayem porazil v sobotu české mladíky Jonáše Forejtka a Zdeňka Koláře dvakrát 6:4.

Rozhodující bod ale pro český tým vydoloval Jiří Veselý, který na antuce v Bratislavě odvrátil v souboji jedniček mečbol a porazil Andreje Martina 4:6, 7:5 a 7:5. Bitva trvala dvě a tři čtvrtě hodiny.

„Vřelo to ve mně už delší dobu, jsou věci, které se uvnitř svazu dějí, a já je nemůžu nijak ovlivnit. Mám velký problém s tím, že se týmové soutěže hrají jen v Národním tenisovém centru v Bratislavě. Rovněž mi přijde špatné stanovit cenu lístků na 24 eur a vadí mi také, že vedení svazu dlouhodobě nedodržuje sliby vůči realizačnímu týmu. Svoje další působení v týmu si dokážu představit jen za situace, že se změní přístup vedení a především lidi na svazu,“ dodal majitel 14 deblových titulů na okruhu ATP.

Polášek kariéru poprvé ukončil v listopadu 2013 pro vyhřezlou meziobratlovou ploténku. Následně čtyři a půl roku nedržel raketu v ruce a pracoval jako šéftrenér oddílu v Piešťanech. Jeho rodištěm je Zvolen.

Co dalšího mu vadí? Není to malý výčet...

Vysoké vstupné na daviscupové zápasy Slováků. Netransparentní nakládání s financemi. Podrazy směrem k realizačnímu týmu. Systém vzdělávání mládeže a trenérů. Nezájem řešit vzniklé problémy.

V otázce výše vstupného si přisadil i nehrající slovenský daviscupový kapitán a bývalý špičkový tenista Dominik Hrbatý, svého času 12. hráč světa. „Myslel jsem si, že na derby s Čechy bude plné hlediště. Pan Moška ze svazu tvrdil, že to bude vyprodané. Nevím, zda to byl mediální trik, nebo lidi nepřišli z obav před koronavirem. Je to škoda, ceny lístků ale byly drahé.“

Svůj pohled přidal i generální sekretář Slovenského tenisového svazu (STZ) Igor Moška. „Je mi líto, že Filip nedokázal osobně přijít a nechat si věci vysvětlit. Zároveň bych mu ale jménem STZ rád poděkoval za skvělou reprezentaci Slovenska a přeju mu další úspěchy. A lístky? Celková kapacita byla čtyři tisíce míst. Tři dni před zápasem jsem veřejnost informoval, že je k mání okolo 700 volných vstupenek. Jejich cena se pohybuje zpravidla okolo 20 - 25 eur v případě, že jde o postup na finálový turnaj. Když se hraje o záchranu, je cena 10 - 15 eur. Na zápasy v pátek přišlo zhruba 50% z 3300 lidí, kteří měli koupené lístky. V sobotu jich bylo 70%, lidi opravdu zřejmě měli obavy z koronaviru.“

Finálový turnaj Davis Cupu se bude hrát v Madridu 23. až 29. listopadu. Loňské semifinalisty Španělsko, Kanadu, Británii, Rusko a držitele divokých karet Francii a Srbsko doplní dvanáct týmů z kvalifikace, přičemž jistotu už vedle Čechů mají Německo, Švédsko, Rakousko, Austrálie, Itálie, Kazachstán, Chorvatsko, Maďarsko, Kolumbie, Ekvádor a USA.