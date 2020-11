Šampion je jako Kvitová, technika vytlačí rozhodčí. Revoluce bude, až...

Ač byla tahle sezona všelijaká, Londýn připravil její nádherný konec. Turnaj mistrů byl obrovskou propagací tenisu, kromě Schwarzmana zastihla akce dalších sedm hráčů ve skvělé formě, a ti podávali fantastické výkony. Skoro se zdálo, jako by bylo ve světě všechno v pořádku. Ani absence diváků nebila tentokrát do očí. V Londýně je kurt jak divadelní pódium a hlediště je ve tmě, tudíž nemuseli zakrývat prázdná místa žádnými papundekly. Navíc měli krásně citlivě nahrané podkresy potlesku fanoušků, takže to dělalo dojem turnaje se vším všudy. Mají to už holt vymakané a je mi trochu líto, že se Turnaj mistrů z Londýna stěhuje do Turína.