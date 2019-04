Na favorita bez autobusu. Přístup Dukly proti Slavii má smysl | iSport.cz

Trenér Dukly Roman Skuhravý po lekci od Slavie (1:5) pravil: „Buď jsme mohli čekat na smrt, nebo jsme se to mohli soupeři pokusit znepříjemnit. Udělali jsme to druhé.“

Ano, poslední tým ligy odmítl proti vysokému favoritovi z Edenu přijet před vlastní bránu s autobusem a čekat na nálož podobně jako Češi ve Wembley, i když výsledek byl nakonec podobný.

Zajímavých momentů měla Dukla několik. Ještě za bezbrankového stavu nevyřešil dobře rychlý brejk Lukáš Holík. Ani třígólové manko domácí nesložilo, velkou šanci měl znovu Holík, Jan Holenda pálil jedovatě, ale nepřesně. Gólu se nakonec dočkal David Douděra.

Pokud se debatuje nad tím, jestli se proti obrovi dá a má hrát aktivně, příklad Dukly říká, že ano. Přístup týmu z Julisky má smysl, na hřišti se prezentuje sympaticky, ukazuje hráče se zajímavým potenciálem. Šikovných borců se v armádním celku najde několik, zaujmou vás, vezměte si třeba Mohameda Doumbiu nebo Douděru.

Tým Dukly má logicky viditelné limity, které se proti Slavii projevily v naivních chybách v defenzivě i v nedotažených útočných akcích. Ale kouč Skuhravý má jasnou představu, jak má hra jeho mužstva vypadat – určitě ne pasivně, nudně nebo alibisticky.

Ovšem nejdůležitější jsou výsledky a postavení v tabulce, což pro Duklu není dobré. V lize zůstává poslední. Klub si tak bude muset vyhodnotit, jestli lze touto cestou dojít k záchraně. Skuhravý svůj přístup měnit nebude, a to je dobře. Tým se nejlépe, jak umí, snaží rozvinout, posunout, nahustit do něj své vize. Otázka je, jestli to bude v nelítostné záchranářské řeži, kdy se často volí pragmatická taktika na body, stačit.

