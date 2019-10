Slavia bez zraněného Hovorky? Trpišovský má sešněrované ruce | iSport.cz

Slavia se v české lize do nepříjemností v obraně moc nedostane, bývá dominantní, soupeře často zválcuje a utýrá. Michal Frydrych, který by měl po Hovorkově vypadnutí hlavně povýšit a utvořit elitní stoperský pár s Ondřejem Kúdelou, by měl tuhle roli v pohodě zvládnout.

Větší dopad může mít absence šestadvacetiletého obránce v evropských pohárech, kde se Slavia ocitá víc pod tlakem a kde vynikají jeho technické i soubojové dovednosti.

Největší riziko pro „sešívané“? Stoperské varianty. Frydrych byl dosud jistotou pro případ, když bylo potřeba rozmělnit síly, když bylo třeba zaskočit, když by se něco stalo. Teď má Trpišovský výrazně sešněrované ruce.

Je tu Ladislav Takács, jenže ten je ve Slavii zatím absolutně neprověřený. Další možnosti, že by na stoperu zaskočil Jakub Hromada, Vladimír Coufal, Jaroslav Zelený, nebo Tomáš Souček, jsou provizorní až nouzové. A podzimní program je ještě výživný.

Když v létě Trpišovský mluvil o stoperech po odchodech Michaela Ngadeua a Simona Deliho, pravil: „Stejně kdyby někdo přišel, bude mu trvat, než si zvykne na náš styl hry, bylo by to dlouhodobé. Rozhlížíme se, ale spíš do zahraničí. Spíš do budoucna bychom chtěli přivést hráče, kterého bychom si připravili.“

Zimní pauza skoro volá po tom, aby Slavia tento krok začala realizovat.