Češi asi potřebují být v úzkých, ale tenhle tým má potenciál | iSport.cz

Český tým dostal míč do kosovské sítě, ale branka Vladimíra Daridy neplatila kvůli předchozímu faulu Tomáše Součka na brankáře soupeře • Sport

Český tým dostal míč do kosovské sítě, ale branka Vladimíra Daridy neplatila kvůli předchozímu faulu Tomáše Součka na brankáře soupeře • Sport

Mise splněna, Češi pojedou příští rok na mistrovství Evropy. Sluší se zatleskat. Poslední krok proti Kosovu (2:1) byl ale kostrbatý. Jako by se tohle mužstvo potřebovalo dostat do úzkých. V tíživých situacích ze sebe dokáže parta trenéra Jaroslava Šilhavého vymáčknout víc, než když je v klidu.

Češi se dokázali vzchopit po náloži v Anglii v prvním kvalifikačním zápase, našli reakci na propadák v Kosovu, fenomenálně doma otočili duel proti nabušenému Albionu. A ve čtvrtek opět pořádně zabrali, až když se jim otevírala brána do pekla. Inkasovaný gól jako by národní tým odbrzdil, do té doby na něm byl patrný ostych, bojácnost. Poté Kosovo mocně sevřeli.

Češi předvedli, že rostou ve vyspělý tým a že jsou mentálně odolní. V kritické chvíli se nepoložili, naopak ze sebe vydali to nejlepší. Hráči Kosova nevěděli v poslední půlhodině kam dřív skočit, tlak Šilhavého výběru byl drtivý.

Projevuje se, že většina reprezentantů má momentálně v klubu dobré vytížení a solidní postavení. Jasně, pořád se omílá forma a pohoda hráčů Slavie, ale pro reprezentaci je červenobílá vlna moc důležitá. Ale jsou tu také další. Třeba Alex Král se chytil ve Spartaku Moskva a i v reprezentaci si začíná vydobývat vůdčí roli, gól a asistence proti Kosovu pro to budiž důkazem.

Kapitán Vladimír Darida je dříč, Jakub Jankto se vyprofiloval v důležitou personu na hřišti, svěžest a agresivitu do hry českého týmu vnáší bijec Zdeněk Ondrášek.

Tenhle tým má jistý potenciál. Dokázal pootočit nedůvěru, která byla kolem reprezentace v relativně nedávné minulosti hmatatelná. Dává naději, že může být líp a že elitní výběr země může fanoušky zase bavit.