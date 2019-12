Slavii čeká těžší zima a jaro, než se na první pohled může zdát | iSport.cz

S trochou nadsázky se dá říct, že Slavia má teď zhruba půl roku na to, aby vyprecizovala své mužstvo, před kterým bude v létě stát jasný úkol: Účast v základní skupině Ligy mistrů. K jinému zásadnímu cíli snad ani armáda trenéra Jindřicha Trpišovského nemůže vzhlížet. Na cestě za ním se ale v Edenu budou muset popasovat s několika nelehkými rozhodnutími a situacemi. Ovšem nikdo nečeká, že by červenobílí přišli při současném šestnáctibodovém náskoku o titul, to je při současném rozložení sil nepředstavitelné. To tu spíš zítra přistanou marťani.

První zásadní otázka zimy pro Slavii zní: Jestli a kdo z klíčových hráčů odejde? Zájem o slávisty bude nyní po působivých představeních v Lize mistrů kulminovat. Bude to těžké rozhodování pro klub i pro hráče. Dá se předpokládat, že největší interes bude o brankáře Ondřeje Koláře či záložníky Tomáše Součka, Petera Olayinku, třeba i Petra Ševčíka. Během jara se jejich hodnota bude jen po zápasech v české lize těžko zvedat.

Červenobílí určitě nebudu chtít dopustit masový výprodej, na druhou stranu jarní část sezony pro ně bude ideálním časem, jak do týmu případně zabudovat někoho nového. Takže pokud má například odejít Souček, jehož cena bude stanovená výstupní klauzulí (15 milionů eur), je vhodná doba ho prodat v zimě.

Slavia by pak měla půl roku, aby se učila hrát bez svého stěžejního záložníka. To samé platí v případě citlivé pozice gólmana. Vhodnější prostor pro dílčí přestavbu či úpravu kádru nebude, v létě tedy určitě ne. Na jaře se nějaká chyba snadno promine, na startu nové sezony by mohla být hodně bolestivá.

Trpišovského štáb bude muset zohledňovat i to, že na jaře budou hrát „sešívaní“ jen polovinu zápasů co na podzim. Zatímco nyní absolvovali třicet soutěžních duelů a napěchovaný kádr jim pomohl, tak na jaře je čeká jen patnáct utkání v české lize a nedá se čekat divoká rotace sestavou. Takže bude potřeba rozhodnout, koho a kam poslat na hostování, případně prodat. A zbytku nebude snadné vyměřit správné zatížení.

Trenér Trpišovský své angažmá v Edenu zatím zvládá bezvadně, teď stojí před novou situací. Poradí si s ní? Dovede tým opět do Ligy mistrů? Své schopnosti ukázal, předpoklady pro to, aby si se vším poradil, má dobré.