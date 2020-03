Vítěz bez pochyb. Souček byl nejvýraznější, výkony podpořil úspěchy | iSport.cz

Tomáš Souček míří ze Slavie do West Hamu United • www.whufc.com

Pochybnosti, které se vkrádaly po volbě Vladimíra Daridy předloni nebo Davida Lafaty za rok 2014, nyní nejsou na místě. Souček působil v uplynulém roce ze všech českých hráčů nejstabilněji a nejvýrazněji. Těžko budete hledat zápas, který mu fakt nevyšel. To, že vynikal ve FORTUNA:LIZE, by samo o sobě na hodnotný triumf v tradiční anketě nestačilo. Vykasal se i v mezinárodních konfrontacích.

V žádném případě nejde jen o to, že na podzim naběhal nejvíc kilometrů ze všech hráčů v Lize mistrů. Vytáhlý záložník měl pro hru červenobílých zásadní přínos, řídil rozehrávku, odebíral míče, šturmoval vpřed, uměl prodat svou výšku, dával góly. Jak obří byl jeho vliv na fungování armády trenéra Jindřicha Trpišovského, se ukázalo po jeho zimním odchodu v prvních jarních kolech.

Byl naprosto stěžejní postavou ve slávistickém marši za tuzemským doublem, v pohádkové jízdě do čtvrtfinále Evropské ligy, při průniku do Ligy mistrů a při odvážných výkonech proti slovutným evropským soupeřům. V Edenu se stal fenoménem a kapitánem. Byl i pilířem českého týmu při postupu na mistrovství Evropy. Podával tedy nejen konstantně dobré výkony, zároveň měl i plno úspěchů.

Jeho práce si všímali i velitelé slavných značek. Například Ernesto Valverde, který v zápasech proti Slavii dirigoval Barcelonu. „Souček hodně tlačí tým dopředu, rozehrává, celkově drží mužstvo pohromadě,“ neuniklo Valverdemu.

Pečeť s nejvyšší vážností pak dodal West Ham, který Součka v zimním přestupovém období vzal. A to nikoliv jako tuctové hráče, ale jako muže do základní sestavy, jenž má „kladivářům“ pomoct v záchranářské misi. Přesun hráče z české nejvyšší soutěže do věhlasné Premier League je věc naprosto unikátní.

Nikdo jiný tak silnou sezonu nabídnout nemůže. Útočník Patrik Schick se začal v Lipsku skvět až v závěru podzimu. Loňský vítěz brankář Tomáš Vaclík pravidelně chytá za ambiciózní Sevillu v uznávané španělské lize, což je výborná vizitka, ale významnější úspěch mu schází. Navíc Slavia v přímém souboji v Evropské lize Sevillu vyřadila.

Český fotbal má výrazného a správného krále, který může být ještě lepší.