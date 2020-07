Souček dokázal, že je stavěný pro velký fotbal. Určitě si všimly i kolosy | iSport.cz

Tomáš Souček dostal míč přes ležícího spoluhráče, ten se ale podle VAR zapojil v ofsajdu do hry - gól dovolán • Profimedia.cz

Euforie české hvězdy! Tomáš Souček slaví branku za West Ham do sítě Watfordu • Reuters

V pátek se proti Watfordu při důležité výhře 3:1 trefil v barvách „kladivářů“ už potřetí a slušným osobním příspěvkem podpořil cestu slavné značky za záchranou mezi elitou.

Je radost dívat se na Součka, jak ve West Hamu zapadl. Zároveň můžeme pozorovat velký rozdíl oproti začátku, kdy si po příchodu logicky s novými spoluhráči tolik na place nerozuměl. Teď pozvolna vytáhlý reprezentant přebírá roli, jakou měl ve Slavii.

Začíná být středobodem sestavy londýnského klubu, nabízí se, chce se zapojovat do kombinace, parťáci ho hledají. Roste a vstřelené góly jsou bonusem, který angažmá v Edenu také připomíná.

O Součkově posunu z českého top klubu do Evropy se dlouho mluvilo. V létě se debatovalo nad tím, jestli mu další půlrok v Edenu po titulu a skvostné jízdě do čtvrtfinále Evropské ligy má co dát.

Souček zůstal, otrkal se v Lize mistrů a dočkal se vysněné nabídky z opěvované anglické ligy. Nyní, s vědomím toho, jak se v Londýně aklimatizoval a rozehrál, se jeví jeho postup jako báječný. Souček si počkal na správný okamžik a byl výborně připravený. Fotbalově i psychicky.

Ve West Hamu totiž zažil úplně jinou situaci než ve Slavii. Boj o titul vyměnil za urputnou řež o záchranu, navíc v Anglii jde v téhle bitvě fakt o velké peníze. A v soukolí West Hamu nepanovala taková harmonie jako v Edenu. Souček nástup na těžkou misi, kterou provázela velká očekávání, zvládl.

Teď je prakticky jasné, že bude ve West Hamu pokračovat. „Kladiváře“ by o patro níž poslala jen neuvěřitelná souhra okolností a náhod, takový scénář je těžko pravděpodobný. Londýnský klub tak přemění hostování v přestup a Souček může pokračovat v dobře započaté práci.

A kdoví, třeba se brzy posune ještě o úroveň výš. Anglické kolosy si ho už jistě všimly, předpoklady zvládnout další krok v něm dřímají. Uvidíme. Každopádně prioritou pro něj bude dobře hrát za West Ham. Když se mu bude dařit jako v posledních kolech, bude to výborné.