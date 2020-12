Sim – sala – BUM! Pohádka pokračuje. Sima může být v derby faktor X

Postoupit v konkurenci Leverkusenu a Nice ze základní skupiny Evropské ligy už kolo před koncem je docela majstrštyk. Bez přehánění. Slavia pronikla do vyřazovací fáze druhé evropské soutěže zcela zaslouženě, čtvrteční zápas s Beer Ševou zvládla s přehledem, počínala si jako vyzrálé evropské mužstvo a neškodného soupeře suverénně přehrála 3:0. Červenobílí opět nejlépe reprezentují český fotbal za hranicemi. Je to hezký příběh a jedna kapitola z něj je naprosto pozoruhodná, úžasná, pohádková. Ta o Abdallahu Simovi.

Simova story se v posledních týdnech hodně připomíná. Jen ve stručnosti: Mladý Senegalec teprve koncem února dorazil do Česka do tehdy třetiligového Táborska, kde kvůli koronavirové pandemii neodehrál ani jedno soutěžní utkání. Zástupci kolosu z Edenu si ho všimli při utkání jejich béčka proti Táborsku v Letní lize, Simu si otestovali a nakonec koupili. Původně do béčka, jenže kvůli zdravotním problémům v kádru se brzy přesunul do áčka, kde nevídaně drapnul šanci.

Poprvé v základní sestavě nastoupil před měsícem doma proti Nice v Evropské lize, zazářil, dal gól, přispěl k výhře 3:2. Jen záblesk? Ne. V dalších pěti zápasech nasázel dalších pět gólů, naposledy proti Beer Ševě se prosadil dvakrát. Roste před očima. „Ani nevím, kde se jeho výkonnost může zastavit, kvete každým týdnem. Ani na něm nemůžu najít vadu,“ prohlásil o něm slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Je fascinující sledovat progres mladého Afričana. Výskok má jako skokan do výšky, v hlavičkových soubojích je mimořádně silný. Je ladný, elegantní, ale také průbojný a pracovitý, nebojí se střetů. Zapomeňte, že by byl jen střelcem, který slízne gólovou pochoutku. Zabere, když je potřeba, odtáhne soupeře a vytvoří prostor na lajně pro Lukáše Masopusta.

Slávistické publikum mělo v minulosti slabost pro africké stopery Michaela Ngadeua a Simona Deliho, Sima se může stát podobným oblíbencem, červenobílým fenoménem posledních týdnů je zcela bez diskuse. Hezky symbolizuje slávistický marš Evropskou ligou. Nástup do klubu z Edenu měl impozantní, teď ho bude muset potvrzovat. Předpoklady má dobré, spoluhráči, trenéři, lidé, co ho znají, popisují, jak je inteligentní, učenlivý, skromný a pracovitý.

Už v neděli čeká Slavii velké derby se Spartou. Vždy se hovoří o faktoru X. Sima jím může dost dobře být. Má fazonu jako blázen a zrovna levou stranu nemají Letenští pokrytou nějak exkluzivně. Devatenáctiletý talent může mít dost prostoru, aby zase kouzlil. Myslím, že derby může klidně rozhodnout. Asi by se teď už nikdo moc nedivil.