Ódy na zázrak ze Slavie. Simu sledují evropské velkokluby, řekl Tvrdík

Gólman Slavie Ondřej Kolář (vlevo) se raduje z postupu do jarní fáze Evropské ligy po utkání s Beer Ševou • Pavel Mazáč / Sport

Abdallah Sima v dresu Táborska, pak přišel přestup do Slavie a fotbalová pohádka • Karolína Kabíčková-Táborsko

Slavia si kolo před koncem skupiny domaršovala pro postup do jarní fáze Evropské ligy. V tvrdé konkurenci zvučných klubů jí pomohl i hráč, kterého ještě před pár měsíci znali maximálně fotbaloví odborníci. Abdallah Sima šokoval pěti góly v posledních šesti zápasech a naprosto mimořádnými výkony, naposledy pomohl sestřelit Beer Ševu. „Je to fenomén,“ vyťukal na Twitter ve čtvrtek v noci šéf klubu Jaroslav Tvrdík.

Sima proti Hapoelu vstřelil gól, další branka po jeho střele byla připsána jako vlastní Dudu Twitovi. Podzimní objev Pražanů se v Evropské lize trefil ve třech zápasech po sobě a v součtu s českou ligou skóroval v pěti z posledních šesti soutěžních utkání.

„Říkal jsem teď ze srandy po zápase v kabině, že ho budeme muset na měsíc posadit na lavici, aby nám tady vydržel na jaro. Jeho progres je neuvěřitelný, neumím ani odhadnout, kde je časem nějaký jeho výkonnostní strop. Ani neumím říct, co dělá špatně, co neumí nebo kde se musí zlepšit, protože je to komplexní hráč,“ pověděl trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci.

Po postupové výhře 3:0 nad izraelským soupeřem pěl chválu i Jaroslv Tvrdík . „Fenomén, který již nyní sledují evropské velkokluby,“ pokračoval v tezi Jindřicha Trpišovského, že jméno devatenáctileté komety ze Slavie si v zápisnících podtrhává řada skautů napříč Evropou.

Sima je naprostý majstrštyk sportovního vedení klubu. Mladý Senegalec teprve koncem února dorazil do Česka do tehdy třetiligového Táborska, kde kvůli koronavirové pandemii neodehrál ani jedno soutěžní utkání. Zástupci z Edenu si ho všimli při utkání jejich béčka proti Táborsku v Letní lize, Simu si otestovali a nakonec koupili. Původně do béčka, jenže kvůli zdravotním problémům v kádru se brzy přesunul do áčka, kde nevídaně drapnul šanci.

Příběh Simova přestupu do Slavie čtěte ZDE>>>

Během podzimu se z něj stal klíčový hráč a tahoun ofenzivy. Navíc mladík s enormním potenciálem, který může v brzké době udělat velký přestup a Slavii vydělat desítky, možná stovky milionů.

„Velkou měrou se podílel na našem postupu. Převažují samé superlativy, jsem z něho nadšený. Neustále nás překvapuje a budu rád, když nás bude překvapovat čím dál víc,“ žasl slávistický obránce Ondřej Kúdela. „Každý den ho vidím na tréninku, je pokorný a váží si toho, že tu je. Jeho příběh je zajímavý i v tom, že jeho současnému úspěchu napomohl covid, zranění a další věci. Objevil se kluk s obrovským potenciálem a výkonnostním růstem, nabral raketovou rychlost,“ dodal zkušený stoper.

Nového člena základní jedenáctky si Trpišovský nemůže vynachválit. „Je to neskutečný příběh. Jsem rád, že jsme ho na poslední chvíli dopsali na soupisku (Evropské ligy) po pěti trénincích v A-týmu. Lvím podílem přispěl k postupu,“ smekl. „Navíc hraje trošku s jazykovou bariérou, protože ne všemu rozumí. Pilně se učí angličtinu. Kluci mu samozřejmě pomáhají, ale často neví, co se okolo něj děje a přesto podává takové výkony. Za mě je to absolutně komplexní hráč, který nám teď neskutečně pomohl,“ doplnil Trpišovský.

Sima ho neustále překvapuje. „Proti Beer Ševě třeba Jordanovým výskokem (u prvního gólu). Má všechno. Překvapit by mě mohl, až dá gól levou nohu z 30 metrů. Na levé noze je malinko slabina. Jinak předvedl všechno, co má,“ konstatoval úspěšný šéf slávistické střídačky.

Kúdela zmínil i mladíkovu enormní pracovitost. „Na tréninku se od všech snaží učit, všechny rady si bere k srdce. Všem zahraničním hráčům se snažíme pomáhat, aby to pro ně bylo co nejlehčí. Sima je obrovsky učenlivý. Za mě je to úžasný příběh a budu mu přát, aby se mu vyhnula zranění,“ uvedl třiatřicetiletý český reprezentant.