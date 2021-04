Slavia Jordanovu teorii potvrzuje i v Evropě. Obdivuhodné, jak drží tvář

V sezoně 2018/2019 čtvrtfinále Evropské ligy, v následující sezoně průnik do základní skupiny Ligy mistrů, nyní opět čtvrtfinále Evropské ligy. Kdo si myslel, že první otisk před dvěma lety mohl být náhodný, dostal další dvě razítka, že fakt nešlo o souhru šťastných elementů, ale dílo kvality a dobré systematické práce. Vědí o ní i v Anglii, Německu, Francii, tedy nejvyspělejších fotbalových zemích, s jejichž zástupci se družina z Edenu zdatně měřila.

Na začátku téhle pohárové sezony Slavia těžko rozdýchávala, když ji dánský Midtjylland přetlačil v bitvě o postup do Ligy mistrů. Bylo to velké sportovní i ekonomické zklamání, ale další průběh sezony ukázal, že „sešívaní“ zase tolik litovat nemusejí. Vydělali sice v přepočtu zhruba o 110 milionů korun méně než Midtjylland, který v elitní společnosti uhrál s Liverpoolem, Atalantou Bergamo a Ajaxem dohromady dvě remízy.

Na druhou stranu si soubor z Edenu připsal do koeficientu za uhrané výsledky o šest bodů víc než jeho dánský přemožitel, což mu mimo jiné vyneslo nasazení v každém předkole Ligy mistrů pro příští sezonu. Pro Slavii je plus, že se jistě vyhne některým podobně úspěšným týmům z poslední doby, jako je ona sama (určitě nemůže narazit na Salcburk nebo Dinamo Záhřeb). Lukáš Provod, Abdallah Sima a spol. se také výrazně vystavili v Evropě, čili neúčast v Lize mistrů může teoreticky vykompenzovat vyšší suma za případné přestupy.

Evropa o Slavii ví a právě ukončené pohárové tažení tenhle zájem rozhodně nesníží. Červenobílí nehrají na náhodu, nečekají na to, že pasivitou a kupou štěstí soupeře zaskočí. Vědí, že tímhle přístupem by žádné ovoce ani ovace nesklidili. Nejvýraznější český pohárový vyslanec věří ve vlastní síly, ve vlastní způsob hry. Nekouká na to, jestli hraje proti Beer Ševě nebo Arsenalu, herní strategii bude má vždy podobnou.

Je obdivuhodné, jak si po razantní proměně během dvou let drží Slavia stejně šmrncovní herní tvář. Trpišovský umí hráče vybrat, zasadit do herního stylu, rozvinout, přesvědčit je o tom, že jeho vize jsou správné. Práci má podloženou výsledky, tak kdo by mu nevěřil, že?

Výpadky logicky přicházejí. Jako proti Arsenalu, který ve čtvrtek český celek rozcupoval. Bylo vidět podobně jako v prosinci v Leverkusenu, že jakmile nemá Slavia svůj den, fatálně takticky chybuje, jejím hráčům nekmitají tak ladně nohy, týmy z nejlepších evropských soutěží se s ní nebudou mazlit. Ale ani takový náraz Trpišovského partu nesrazí. Do každého dalšího souboje půjde znovu odhodlaná a stejně nastavená. A to je dobře. Získává tím úspěchy, peníze, prestiž.