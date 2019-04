Slavia podlehla síle derby. Přitom má na víc, než se nechat zatáhnout do faulované | iSport.cz

Protože podle všeho měla kopat penaltu, a možná i dvě, díky nimž by se výsledkově odlepila od Sparty, a té by právě nepomohla ani ta rána z nebe Srdjana Plavšiče.

A protože byla zkrátka herně lepší než její rival.

Ale nebyla dostatečně dobrá. Ne taková, na jakou jsou lidé, kteří tenhle tým pozorují zápas co zápas, zvyklí.

„Sešívaní“ se od začátku nechali vtáhnout do válečné zóny. Sami ji občas inscenují, když cítí, že je to potřeba, mají silové mužstvo vhodné na soubojovou hru, mají předpoklady, aby soupeře vysloveně povalili na záda.

Jenže to se děje spíše v utkáních, kde Slavia potřebuje smazat nějaký handicap vůči protivníkovi. Dobře se to hodilo třeba v osmifinále Evropské ligy proti Seville, zejména v odvetě. Bylo patrné, že pokud získá španělský tým klid na balonu, je tak jistý v kombinaci, že by se slávisté ulítali k smrti, a stejně by jim to nebylo nic platné.

Jenže do zápasu se Spartou chodí už pravidelně v roli oprávněného favorita. Přesto vyhrála v posledních čtyřech případech jenom jediné.

Ano, nelze tu podcenit známé formule, že derby je specifické, je vyhrocené, a že smazává rozdíly mezi mužstvy. To je jistě pravda, ale právě tohle jsou v každém případě možnosti, kterých se chytá vždy ten slabší.

Úkol silnějšího je se od takových věcí oprostit. Byť je to sebetěžší, tak právě nepodlehnout síle derby, všem vlivům, nebo jim podlehnout pokud možno co nejméně, zvedá favoritovu šanci na výhru.

Jenže Slavia svou roli příliš nezvládla. Byť se zdálo, že zápas řídí, a že dospěje ke třem bodům, pořád ponechávala prostor pro pochybnosti, od začátku jela ve „faulované“, sama si vytvořila minimum gólových příležitostí, a Sparta se pak zničehonic prosadila.

A „sešívaní“ už se z toho nevyhrabali. Měli sice vyhrát, jenže příliš nedostáli svému vysokému standardu.

