Slavia se stává sama sobě měřítkem. Snaží se udržet pevné základy | iSport.cz

Jestli měla v minulé sezoně Slavia silný a široký kádr, tak co teprve teď. Jenomže si za období červenec 2018 až květen 2019 sama nastavila takovou laťku, že už jen to dorovnat bude kumšt. Přitom Jindřich Trpišovský a spol. by se rádi výkonnostně zase zlepšili, protože koneckonců vedení i sami hráči mluví velmi často o účasti v Lize mistrů, a její play off si – pochopitelně – kroužkují tlustě a červeně v kalendáři.

Slavia se stává sama sobě měřítkem i těžkým soupeřem.

Dle zavedených zvyků, které přinesli pánové Jan Nezmar a Jindřich Trpišovský, se sáhlo po posilách, u nichž je výrazně snížené riziko úletu. A šance trefit se na přestupovém poli ještě zvyšuje vědomí, že fotbal v Edenu má celkem jasné aranžmá.

Toto chování na trhu definuje Jan Nezmar jako „opatrné“. Tedy pokud možno takové, které co nejméně pozmění současný kádr z hlediska sehranosti a vzájemného mezilidského fungování, a zároveň mu může přidat na síle.

Současná letní strategie zřejmě vychází z úspěchů minulé sezony a rovněž z uvědomění, že tým na české špičce nehraje zase tak dlouho. Postup ze základní skupiny Evropské ligy a pak přes další kola soutěže, k tomu vyhrát český double, to jde shrnout jako dosažení téměř stropních met.

Odchod Ngadea je na spadnutí. Tvrdík o obchodech s Jabloncem: Pelta je tvrdý vyjednavač

Jenže je tu samozřejmě Liga mistrů, kterou červenobílí hladově vyhlíží, a mezitím se v Česku šikuje konkurence. Viktoria Plzeň se pokouší občerstvit svůj kádr a vrátit mu říz, Sparta hodlá konečně uchopit vlastní existenci a vrátit se do boje o titul, přičemž kráčí cestou, nad níž ještě nedávno docela ohrnovala nos.

To je celkem hodně soupeřů na červenobílého favorita, i proto si alespoň pro další půl rok za tak draho pojistil svou oporu Tomáše Součka a vedle něj i Vladimíra Coufala, a vyhlásil to jako hlavní posílení léta.

Každé neuvážené drcnutí by nadějně nasměrovanou Slavii mohlo vykolejit, cíle jsou totiž vysoké. Proto radši opatrně, ať se nezboří to dobré.