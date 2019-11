Slavia nemusí být smutná z Králova odchodu. Povedl se jí dobrý kšeft | iSport.cz

Slavia a její šéf Jaroslav Tvrdík rozhodně nemusí hořekovat, že při odchodu Alexe Krále tratili. Udělali všechno možné, aby to celé dohromady hodilo dobrý kšeft. A už po necelých třech měsících se dá říct, že se to povedlo.

Tak zaprvé, sám Král o přestup do Spartaku Moskva stál a pak je trochu násilné a nesmyslné hráče za každou cenu přemlouvat k setrvání. To by prostě nedělalo dobrotu, ve výsledku by se zjistilo, že otrávený Král začíná uvadat a ztrácet na hodnotě.

Druhý důvod s tím souvisí, je to nemalý peníz, co skončí v červenobílé kase. Částka, která přesahuje 300 milionů korun, je druhá největší, za jakou kdy hráč z české ligy odcházel za „čáru“.

Jaroslav Tvrdík si možná myslí, že posledním výkonem za českou reprezentaci si kudrnatý záložník nalepil na čelo mnohem větší cenovku, ale to už jsou zbytečné slzy. Vysoce ziskový obchod s Králem, kterého „sešívaní“ vykupovali z Teplic za osmnáct a prodali do Ruska za bratru 315 milionů, to nijak neničí. Zkrátka, co se stane po přestupu, už není podstatné. Klub udělal definitivní nelehké rozhodnutí, a není třeba se dál mučit. Hlavně není důvod.

Alex Kral zase pridal dalsi prispevek do diskuse na tema “kdy prodavat hrace”. Musime se jeste stale ucit nebat se rikat nizkym nabidkam NE a rikat si za vyborne hrace relevantni cenu. Vyborny vykon Alexi, gratulace Tobe, vsem slavistum i cele repre! — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) November 14, 2019

A za třetí, mužstvo Jindřicha Trpišovského se s odchodem svého důležitého hráče dokázalo přes veškeré obavy vyrovnat. Domácí soutěž vesele drtí a Evropu udivuje. Jde o bod, který ve fotbale a ve sportu obecně celý případ dokresluje a určuje, jestli se jedná o správné, či špatné rozhodnutí.

Jednoduše řečeno, kdyby se Slavia po záložníkově odchodu složila, asi by byl důvod si to vyčítat.

Tohle je ale druhý případ, vydařené rozhodnutí, které sice vzešlo částečně z nátlaku samotného hráče, ale Slavii nezničilo sportovně, naopak ji ekonomicky píchlo. Ideální kombinace.

Takhle nějak by se (každý) český klub, stále součást tranzitu, mohl profilovat do budoucna. Jako ten, který je schopný vychovat kvalitního hráče, a který s daným fotbalistou nestojí a nepadá, tedy nejsou jeho absencí výrazně ohroženy klubové ambice.