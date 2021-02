Komise pod portugalským dohledem? Přehlíží zákroky á la ublížení na zdraví

BLOG JANA PODROUŽKA | Určitě jste to četli. Působí to v kontextu posledních událostí celkem úsměvně. Nebo trpce, záleží, jakou máte náladu, a jak soucitní jste s napadenými hráči, nebo jaké (ne)pochopení chováte k rozhodčím. Komise rozhodčích FAČR klade v prohlášení důraz na ochranu zdraví hráčů, čímž reaguje na Matějovského šlapák na Davida Housku. Nebo spíš myslela počínání sudího Deneva, který opět chyboval, když za zákrok udělil pouze žlutou kartu?

„Komise rozhodčích FAČR zdůrazňuje, že ochrana zdraví hráčů je jedním z nejdůležitějších kritérií při hodnocení činnosti rozhodčího během řízení utkání. Tato skutečnost je rozhodčím neustále připomínána a je jedním ze zásadních aspektů, na které KR klade obzvláštní důraz,“ přiběhla Komise rozhodčích s vyjádřením reagujícím na chování Marka Matějovského, který surově prošlápl nohu Davida Housky.

Nebo takhle, spíš tím myslela počínání Alexe Deneva, sudího zápasu Mladá Boleslav - Sigma, jemuž už vážně není pomoci. Když na konci podzimní části pískal zápas Sparta - Pardubice, přišel mu drastický loket Ladislava Krejčího II do hlavy Tomáše Solila nejdřív na žlutou.

U videa nedávno při utkání Slavia - Jablonec nechal úplně vyšumět drsný atak Jana Bořila na Vladimira Jovoviče. Naposledy přímo na hřišti opomenul zmíněný „superšlapák“ Marka Matějovského na Davida Housku. Mladoboleslavský záložník celý příběh rozšiřuje, je už totiž jarním recidivistou, který se podobně prošel minule na Spartě po Srdjanu Plavšičovi.

Všechny události spojují především dvě věci. Rozhodčí na hřišti rozhodně nechránili napadené hráče tak, v jakém duchu tweetuje Komise rozhodčích (ne)vedená portugalským větroplachem Vitorem Melem Pereirou, jehož dohled na české sudí probíhá často z domova.

A druhá věc: všude tady bylo video. Kontrolní nástroj, u něhož sedí další rozhodčí, může si děj stoupnout, vrátit, a hlavně má upozornit třeba zrovna v takových chvílích, kdy jde o červenou a o tu vzývanou ochranu hráčů. Když to přehlédne kolega na trávníku... Přihlásilo se ve zmíněných případech jen jednou, dobrákovi Denevovi na Spartě, který by Krejčímu dal žlutou...

V první řadě tu nikdo nestaví pranýř, na němž si mají rozhodčí odsloužit všechny svoje hříchy. Byť hříšní jsou, až to fakt bolí... Nejdřív jde o předmět bezbarvého tweetu z povinnosti Komise rozhodčích. O ochranu zdraví hráčů. O to, že fotbalové hřiště není osmiúhelník, kde se polonazí svalovci klidně div nezmrzačí. Není to ani zápasení v blátě, i když k tomu třeba v Jablonci nemají daleko.

Fotbal má být tvrdý sport, v němž se zranění stávají, ale který má mít kromě přirozeného vzájemného respektu hráčů i pravidla. Teprve až někdo dostane 18milimetrovými železnými kolíky na holeň, nebo stehno, pochopí, že nicotné škrábnutí zůstane jen filmové hvězdě. David Houska nebude hrát dva týdny...

Rozhodčím na hřišti to má dojít a nesmí se rozpakovat být v rozhodujícím okamžiku nekompromisní. A ne pak vymýšlet takové nesmysly patrně v duchu kompenzace, že Alexandru Bahovi bude pískán faul na Jana Kroba, navíc za žlutou, přitom to má být přesně opačně. Kdo to viděl, drží se za hlavu...

Tyhle zmíněné případy bily do očí. Jejich řešení přitom bylo téměř vždycky zoufale nedostatečné, až nepochopitelné. Komise rozhodčích začala pod portugalským praporem vysloveně špatně, z ligy se stává negativ zákroků ála ublížení na zdraví, sudí to tolerují a video leckdy jen (ne)přítomně asistuje.

