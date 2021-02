Penalta jako TREST smrti. Změnil ji i VAR, neužívá se teď až příliš často?

Florin Nita drží míč poté, co byl zasažen do hlavy... hra přitom běží. • Repro O2 TV Sport

KOMENTÁŘ JANA PODROUŽKA | Hodně dávno před tím, než jsme si na to všichni zvykli a začali to považovat za běžnou součást pomalu každého fotbalového zápasu, se tomu říkalo „trest smrti“. Nebo taky „Irův vrtoch“ – podle zakladatele Williama McCruma. V každém případě měly přezdívky posměšný nebo štvavý podtón. Nikomu se nelíbilo, o co se McCrum, irský podnikatel, člen národního fotbalového svazu a taky paradoxně brankář, snaží. Zavést do hry pravidlo o penaltě. Což se mu v létě 1891, přes veškerý silný odpor, opravdu povedlo.