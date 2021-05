Vytrvalá a stále v napětí. Osnova Slavie funguje na hřišti i v kase

Slávistický ostrov se víc a víc vzdaluje pevninské části ligy. K nějakému oddělení došlo ještě před potvrzením třetího titulu, propast ale pravděpodobně ještě víc prohloubí vytrvalost realizačního týmu kolem Jindřicha Trpišovského. Síla udržet se pravděpodobně zůstane jen Spartě, a to pouze teoreticky.

Ta jediná má totiž dostatečnou ekonomickou stabilitu a v podstatě ze dne na den je schopná saturovat do určité míry kádrové výpadky vlastními hráči z pořád dobře fungujícího Strahova. Je proto o to víc zarážející, že své rozsáhlé možnosti není už dlouho schopna proměnit ve výraznější úspěch, nebo mnohem víc konkurovat rozjeté Slavii.

Co tím vzniká? Rozšiřující se rozvor, kdy za celkem prosperující klub lze v tuzemsku označit pouze Slavii. Díky dobře zpeněženým odchodům, vhodným náhradám a samozřejmě díky opakujícím se úspěchům v Evropě.

V poslední době se tím pádem objevuje častěji otázka, kdo další z české ligy má možnost dobře reprezentovat v Evropě. Ve prospěch národního koeficientu, ale samozřejmě i ve svůj vlastní.

Je totiž evidentní, jak efektivně nakládají „sešívaní“ se svým kapitálem. A právě tím se vzdalují české konkurenci. Nohu z plynu nesundávají, přidávají. Důkazem budiž třeba rychleji dosažený titul než ten minulý i než ten předminulý.

Na opravdové úlety na přestupovém trhu by stačily prsty jedné ruky, za všechny jmenujme třeba narychlo sehnaného Alexandra Balutu, což přiznal po vítězném utkání nad Viktorií Plzeň i Jindřich Trpišovský.

Fungující osnova se propisuje do výkonů a výsledků nejen na hřišti, ale už i v kase. A nabízí se další dobře zaplacené odchody, například Lukáše Provoda, Ondřeje Koláře, Abdallaha Simy…

V tenhle moment přichází ke slovu Trpišovského obava, jestli se stále bude dařit nahrazovat klíčové opory pomocí řekněme úspornějších nákupů. Na to se patří říct, že klubu v českých podmínkách nic moc jiného ani nezbývá. A za bé, že alespoň dosud se to skutečně dařilo. Viz přetrvávající vláda v tuzemsku a udržená evropská úroveň.

SESTŘIH: Slavia - Plzeň 5:1. Mistrovská demolice, sešívaní neproměnili další tutovky

Ostatní čerpají z jakýchsi zbytků, což není myšleno zle, ovšem z nich lze vykutat nějaké konkurování přímo „sešívaným“ fakt jenom stěží. Čest všem, kteří v budoucnu dovedou překvapit.

Nadvláda Slavie bude ale podle všeho ještě pokračovat. Namlsaný realizační tým kolem kouče Trpišovského totiž neříká, že vystoupal na vrchol. To by znamenalo, že nechává ostatní, aby třeba jednou nahoru dorazili taky. A svrhli „sešívané“.

Místo toho si staví další vrcholy. Udržuje se v napětí.

A přitom jedním okem sleduje, jak reaguje nejbližší možný konkurent, Sparta…