Fraška znemožnila dohodu. Žižkovský klub (ne)chtěl chránit fotbal

Když si vyložíme celou situaci z pohledu Prahy 3 i klubu, vypadalo by to zhruba tak: městská část vlastní stadion Viktorie Žižkov, který je ve špatném stavu. Mezitím klub přebírá nový majitel a začínají dohady, co s tím stadionem. Městská část se brání prodeji, bojí se, že nemovitost bude později zneužita, raději volí cestu dlouhodobého pronájmu a zároveň vedení Viktorie nabízí vlastních 25 milionů na rekonstrukci a společné další podnikání.