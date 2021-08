Čtyři varianty resuscitace sebevědomí Koláře. Zabere posazení, výhrůžky...?

Vyndat ho z brány. To je snad to první, co napadne každého. Jenže takový krok podléhá i svému specifickému načasování. V něm se musí zohlednit, do jaké míry si Ondřej Kolář zaslouží posadit, aby si své chyby dostatečně uvědomil, a kdy to bude jen druhá deka na jeho psychiku.

A pak kdy vybrat vhodný moment, v němž dostane prostor dvojka Aleš Mandous. Jakkoliv je s jeho tréninkovými výkony trenér Jindřich Trpišovský spokojený, Slavii čeká v neděli nažhavený Baník a pak odveta play off Evropské ligy ve Varšavě. Pro gólmana, který si musí zvykat na vysoké postavení a úzkou technickou a taktickou spolupráci se svými obránci a s celým týmem, je to prudké hození do vody.

Co třeba velmi drsný fén, kterého je část realizačního týmu Jindřicha Trpišovského rozhodně schopna. Známé jsou nevybíravé postupy asistenta Zdeňka Houšteckého, svoje si ale gólman Slavie užil i se svým dlouholetým brankářským koučem Štěpánem Kolářem.

Ten vzpomínal, že na něj v začátcích v Liberci musel vztáhnout ruku, hovořit zdlouhavě s rodinnými příslušníky o přístupu jejich milovaného, nebo když Kolářovi samotnému taky předpovídal, že ho s takovou morálkou čeká tak maximálně pozice za volantem dodávky, ve které bude po Varnsdorfu rozvážet mlíko.

Tohle už kdysi zabralo.

Nebo odchod. Nové prostředí. I tuhle variantu už velká část fotbalové veřejnosti vyslovila. Že Kolář promeškal příležitost, kdy svou formu a nadšení mohl zúročit v krásný přestup a svoje schopnosti dál rozvíjet ve velké lize.

Je teď ale vůbec prodejný? A když ano, tak za kolik? Slavii by to určitě nestačilo… Tím vzniká patová situace, v níž je Kolář nucen se ze svých trablů vysekat sám a ve stejném prostředí, v němž mu před několika měsíci vázla motivace, nebo spíš zase kolísal ve svém přístupu.

Pohodlí, které mu vytvořila Slavia, spíš zneužil, jak se teď ukazuje. Nezůstal soustředěný, pokorný při manévrech před svou bránou.

Takže čtvrtá možnost, absolutní sebereflexe, návrat ke kořenům. S tím Kolář problém nemá. Když chyboval v Budapešti, normálně si stoupl před kameru a před národem si posypal hlavu, nešetřil se ani trochu. Od té doby se ale jedna věc změnila. Možná mu pomohla k pokoře, ale k takové, která dusí jeho sebevědomí, která mu ubírá na dřívějších schopnostech, jež z něj dělaly týmovou oporu a atraktivní evropské zboží.

Slavia potřebuje Koláře, nebo jiné jméno stejné výbavy, které využije ve prospěch vlastní hry. Své gólmany bude Trpišovský a spol. pořád nutit stát vysoko za obránci, kombinovat s nimi, to se nikdy nezmění.

Jenže někdo musí vymyslet, co vyřeší tuhle situaci. Další dny a týdny, v nichž mužstvo čeká boj o Evropskou ligu, v níž si chce udržet svůj sportovní standard. A tuhé ligové bitvy o čtvrtý titul v řadě.