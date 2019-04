Radakovič, Čivič a spol. poslali jasný vzkaz: na Spartu nemáme | iSport.cz

Pokud bychom si prošli všechny hráče, které nemohl z různých důvodů trenér Zdeněk Ščasný pro mač s Karvinou využít, byl by to pořádně dlouhý seznam. Tak jen ti nejdůležitější: Guélor Kanga, Bořek Dočkal, Benjamin Tetteh.

Ano, i bez nich by Pražané měli takové utkání zvládnout. To bez debat. A i kdyby prohráli, což se zkrátka někdy stává, mělo to být po úplně jiném výkonu, než byla Generali Arena svědkem.

Zmínění absencí je ale důležité v tom směru, že dostali příležitost hráči, kteří toho na jaře odkopali minimum. Především pak stoper Uroš Radakovič a obránce/křídelník Eldar Čivič. Jak si vedli? Zoufale. Radakovič byl na place vůbec nejslabší, po jeho hrubce padl úvodní gól. I jeho balkánský parťák nabídl mimořádně špatné představení.

Jako by tak nahoru do letenských kanceláří poslali jasný vzkaz: na Spartu výkonnostně nemáme. Samozřejmě, bylo by laciné shazovat porážku na dvě hlavy. Hluboko pod svoje možnosti zahrála drtivá většina mužů v rudém. Jenže zrovna pro tohle duo představovala celá řada absencí skvělou příležitost, jak se ukázat. Vytáhnout. Nestalo se.

Rukavici ze země nezvedli ani další. Martin Frýdek v duelu, kdy měl tým táhnout, podtrhl, že je ve druhé polovině sezony velice slabý. Alexandru Chipciu nezavdal pražádný důvod, proč by na něj klub měl v létě uplatnit opci. I nosní členové mužstva jako Adam Hložek, Matěj Hanousek nebo Michal Sáček nebyli v optimálním rozpoložení. Ti ovšem v dosavadním průběhu jara svou kvalitu a přínos klubu demonstrovali.

Radakovič s Čivičem tu šanci dostali až nyní a rozhodně jí nevyužili. A mohou si být jistí, že sportovní ředitel Tomáš Rosický i hlavní trenér Zdeněk Ščasný tenhle duel použijí jako cenný poznatek při skládání kádru pro příští ročník.

