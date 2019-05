Excentrik v ofsajdu. Začíná Kangovo letenské odcházení? | iSport.cz

Ruku na srdce, Guélor Kanga není svatoušek. Nebyl a určitě ani nikdy nebude. Svým naturelem i založením je jiný. Ne, že by měl problémy s životosprávou nebo přístupem k fotbalu. To vůbec ne. Jeho vystupování ovšem budí emoce. Jednak proto, že na něj v našich končinách nejsme zvyklí, jednak i z toho důvodu, že Gabonec někdy nezná míru.

Jako třeba minulý víkend během utkání s Baníkem. V něm se coby střídající hráč úplně vykašlal na rozcvičku, v závěru utkání se přímo na hřišti poštěkal s Adamem Hložkem, následně ostentativně zazdil tradiční děkovačku s fanoušky.

Vlastně se nelze divit sportovnímu řediteli Tomáši Rosickému, že řekl dost. A Kangu odsekl z kádru pro zápas s Libercem. Někdejší geniální záložník už v zimě v obsáhlém rozhovoru pro deník Sport mluvil o tom, jak si zakládá na chování hráčů, jak chce v největším tuzemském klubu budovat kulturu, která se bude co možná nejvíc blížit tomu, co sám celou kariéru zažíval v Borussii a Arsenalu.

Kanga svým chováním šel přímo proti tomu. Klepnutí přes prsty je tak zcela na místě, byť si můžeme položit otázku, zda by se klub zachoval stejně i v případě, že by Sparta ještě o něco reálně hrála. I kdyby totiž v duelu se Slovanem neuspěla, kýžené třetí místo by jí na 99 procent neuniklo. A přes všechno okolo platí, že je rodák z Oyemu fantastickým hráčem, jedním z nejlepších v celé lize.

Rosický na tohle rozhodnutí ovšem měl rozhodně právo a můžeme ho považovat za správné. Zda to bude mít směrem ke Kangovi nějaký „výchovný“ účinek, to je s velkým otazníkem. Spíš ne. Nabízí se proto jednoduchá otázka: co bude s Gaboncem dál?

Kangova pozice totiž po odchodu trenéra Zdeňka Ščasného výrazně oslabila. Zkušený kouč byl jeho velkým zastáncem, navíc ho dokázal usměrnit. Drobný záložník ho respektoval, žádný výraznější ústřel si nedovolil. Nyní ano a my můžeme být svědky začínajícího odcházení Kangy z letenského klubu.

Záležet bude nejen na případném zájmu o jeho služby, ale taky na názoru nového hlavního trenéra. I on musí říct, zda je ochoten (a především) schopen s excentrickým Afričanem pracovat. S ohledem na to, že Sparta loví kouče v tuzemských vodách, nejeví se to zrovna dvakrát pravděpodobně.

Rozhodně proto nelze vyloučit, že se Kangovy dny v rudém dresu krátí.