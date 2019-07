Výsledky až na druhém místě. Pro Spartu je klíčová změna herního projevu | iSport.cz

Vstupuje totiž do období, kdy skóre na výsledkové tabuli se závěrečným hvizdem nebude to úplně stěžejní. Mnohem víc půjde o to, co hráči Sparty v předešlých devadesáti minutách na hřišti předvedou. Ano, herní projev je to, o co jde nyní nejvíc. Zda se bude pod taktovkou trenéra Václava Jílka přetvářet do určité šablony a kontinuálně zlepšovat.

Pokud by se tak dělo, mají Letenští částečně vyhráno. Jestliže jejich hra bude mít řád a jasný rukopis, výsledky se spolu s tím logicky dostaví. Samozřejmě mohou přijít (a určitě i přijdou) momenty, kdy tým zakopne. Výpadky se ostatně nevyhnou ani těm úplně nejlepším týmům, natož pak mužstvům, která se teprve skládají dohromady.

Vpřípadě, že Sparta bude mít jasnou herní tvář, není předpoklad, že by měla zakopávat opakovaně. Kvalita jejího kádru je i navzdory obrovsky rozsáhlé marodce vysoká, Jílek má k dispozici spoustu zajímavých hráčů. A při stanovení vhodného způsobu hry z nich může trenér vymáčknout ještě víc.

Přílišná fixace na výsledky může být v případě klubu, jenž se pokouší o restart, tedy i Sparty, někdy dokonce na škodu. Pokud se výsledkově daří, ale herně to tolik neladí, je víceméně otázkou času, než i bodové zisky začnou klesat. Když naopak body přibývají po hrstech, může být kolikrát tendence přehlížet výkonnostní nedostatky. Letenští s tímto stavem navíc mají relativně nedávnou zkušenost.

V zimní přípravě vyhrál tým úplně všechno, do jarní části ligového ročníku vstoupil dalšími šesti triumfy, přesto sezonu uzavíral v hluboké depresi. Nyní na to musí jít nejslavnější český klub jinak.

Ostatně inspirovat se Letenští mohou u svého úhlavního rivala. Když Slavii přebíral v polovině ročníku 2017/2018 kouč Jindřich Trpišovský, tým pod ním neměl kdovíjak raketový odpal. Z úvodních šesti duelů zvládli „sešívaní“ vítězně jen tři. Hráči ale postupně dostali pod kůži DNA chlapíka v kšiltovce a od nové sezony jasně dominovali.

Tenhle proces nyní čeká i na sparťany. Ti si nejprve musí zakódovat do paměti to, co po nich Jílek chce. Příprava byla příliš krátká na to, aby to zvládli už během ní. Tenhle proces určitě zasáhne i do začátku ostrého ročníku. To se může na výsledcích projevit, ale pro pražský velkoklub by to mělo být v tuhle chvíli vedlejší.

Vše o Spartě čtěte zde>>>