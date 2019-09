Proč Sparta dostává tolik gólů? Trenér Jílek jde na Letné hlavou proti zdi | iSport.cz

Letenští se s ním potýkají dlouhodobě, rozhodně to není téma jen v první části probíhajícího ročníku. Nyní ale rezonuje mnohem víc než v minulosti, zásadně k tomu přispívá na první pohled nepochopitelný způsob, jakým Jílek se svými kolegy z realizačního týmu situaci řeší.

Prakticky od prvního zápasu je totiž Sparta ve stavu hledání ideálního středu defenzivy. Jílek vyzkoušel všechno možné, kombinoval různé dvojice, měnil, točil, přehazoval. To lze především v úplném začátku sezony pochopit. Ostatně to není úplně výjimečné, stačí vzpomenout na začátky Jindřicha Trpišovského ve Slavii. I on protočil několik variant, než našel fungující model.

Spartě se to stále nepovedlo, její obrana je v žalostném stavu. Čtrnáct inkasovaných gólů z osmi ligových duelů, to je suverénně nejvíc za posledních čtyřicet let. Ano, masivní podíl na tom mají katastrofální chyby, kterých se především stopeři (ale nejen oni) dopouštějí. I proto Jílek na pozápasových tiskových konferencích pravidelně mluví o individuálním selhání svých svěřenců. Svůj díl viny, a rozhodně ne malý, ovšem nese i on.

Stačí si připomenout nedělní remízu 3:3 s Olomoucí. V zápase vyhořel stoper Lukáš Štetina, jenž se podepsal pod první a především pod druhý inkasovaný gól.