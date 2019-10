Kozák poděkoval Jílkovi za důvěru. Ale musí pokračovat | iSport.cz

Potřeboval necelou hodinku na to, aby více než zdvojnásobil svou podzimní ligovou produktivitu. Liboru Kozákovi střet s Karvinou vyloženě sedl, postupně do sítě hostů nasoukal tři kusy a zajistil Spartě povinnou domácí výhru.

Na dálku Kozák zároveň poděkoval trenéru Václavu Jílkovi, který mu věřil i přesto, že hlavně v úvodu sezony střelecky mlčel a zůstával výrazně za očekáváním. Zatímco v mnoha jiných klubech by takhle neproduktivní útočník už dávno byl jen mezi náhradníky, sparťanský kouč osvědčil velkou míru trpělivosti.

Proti Karviné se dočkal první splátky. Zatím totiž rozhodně nemůžeme mluvit o Kozákově definitivním probuzení. Ano, v rudém dresu má na kontě pět ligových tref, stejně jako třeba plzeňský Michael Krmenčík. Víc než nejlepší střelec suverénní Slavie. V kontextu celé sezony a počtu šancí, do kterých se někdejší hráč Lazia či Aston Villy dostal, je to ovšem pořád málo.

To se může rychle změnit, pokud Kozák tuhle injekci sebevědomí využije i v nadcházejících duelech. Hattrick sám o sobě je parádní, Sparta ale potřebuje, aby její ofenzivní věž mířila přesně dál. Ideálně hned po reprezentační přestávce v Teplicích. Bude zajímavé sledovat, jestli to vážně byla pokleslá hladina sebevědomí, která Kozákovi do zbraní ládovala slepé náboje.

Byť hlavně v úvodu sezony byl třicetiletý hroťák hodně kritizovaný, pořád ještě má čas dokázat, že při jeho angažování sportovní ředitel Tomáš Rosický nesáhl vedle.