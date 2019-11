Působení Kotalíka nebylo černobílé, Rosický definitivně v první linii | iSport.cz

Jako blesk z čistého nebe rozrazila stojatější vody českého fotbalu informace, že ve Spartě postupně skončí současný člen představenstva a někdejší generální ředitel Adam Kotalík. Je to rozhodně překvapivý tah, nikoli však úplně šokující. Co to v praxi znamená? Další významné posílení pozice sportovního ředitele Tomáše Rosického.

Majitel Daniel Křetínský se v předchozích letech netajil tím, že v někdejším geniálním záložníkovi vidí někoho, kdo by měl mít hlavní zodpovědnost za sportovní fungování (a výsledky) slavného klubu. Prvním krokem k naplnění této vize bylo zapojení Rosického do klubových struktur, ke kterému došlo před necelými dvěma lety. Prakticky okamžitě poté, co bývalý hráč Dortmundu či Arsenalu ukončil aktivní kariéru.

Po jediném roce se Rosický posunul do pozice sportovního ředitele. Teď jeho role nabírá znovu na síle. Už nyní byl hlavou a mozkem všech strategických rozhodnutí, s ohledem na Kotalíkovo setrvání v nejvyšším klubovém vedení mohla mít ale řada lidí zvenčí pocit, že tomu tak ve skutečnosti není.

Tato (chybná) domněnka definitivně padá, Rosický vstupuje na forhont, nad sebou má pouze Křetínského a generálního ředitele Františka Čupra. S tím ovšem souvisí mnohem větší zodpovědnost. A taky agenda. Jednání o příchodech a odchodech hráčů v rámci A-týmu, hostování členů širšího kádru, pohyby v rámci mládeže...

Tohle všechno měl Kotalík na starost, nyní to přechází na Rosického bedra. Bývalý reprezentační kapitán se přitom nikdy netajil tím, že jednání o kontraktech hráčů či přestupových sumách mu nejsou úplně vlastní. Jestli se tomu dosud mohl vyhnout, nyní už to úplně nepůjde.

Rosický vplouvá do vod, které pro něj nejsou zcela komfortní. Změní se mu náplň práce, veškerou svou pozornost už nebude moci směřovat pouze na první tým, jeho pole působnosti se zásadně rozšíří. Jak si s touhle rolí poradí? Až čas dá odpověď.

Jisté ovšem je, že většina fanoušků Sparty tuhle změnu uvítá. V očích mnoha z nich byl právě Kotalík důvodem, proč nejslavnější tuzemský klub ztrácí na lesku. Ano, během více než čtyř let, kdy byl bratr bývalého skvělého hokejisty Aleše v nejvyšším vedení klubu, Letenští postupně vyklidili pozice. Ztratili auru české klubové jedničky, nezískali žádnou trofej. V tomto směru rozhodně nelze Kotalíkovu éru hodnotit pozitivně.

Nic ale není černobílé. Uplynulé roky přinesly i pozitiva. Tím hlavním je vstup Sparty na mezinárodní trh. Byl to právě Kotalík, kdo klub postupně vytáhl za české hranice. Zasadil se o propracovanější skauting cizinců, rudý dres najednou začali oblékat hráči, jejichž působení v Praze by předtím bylo nemyslitelné. Nebýt Kotalíka, Guélor Kanga či Nicolae Stanciu by ve Spartě pravděpodobně nikdy nepůsobili.

Někdejší generální ředitel Pražanů si postupně dokázal vybudovat silnou síť cenných kontaktů (nejen) ve zdejším fotbale. Byl obratný v jednáních, dokázal vymýšlet kreativní strategie, jak dosáhnout svého, těžil z jazykové vybavenosti i zkušeností nasbíraných v politických kruzích.

Hlavně v posledních dvou letech se přitom jeho vliv na celkové fungování klubu výrazně zmenšil. Kotalík si postupně zúžil agendu čistě na transferové záležitosti, dostal se do role jakéhosi procesního vykonavatele jednotlivých kroků, vytvářel Rosickému potřebný servis. Nebyl mužem, který by určoval strategické směřování Sparty či se snažil „na sílu“ prosazovat své názory.

V očích mnoha fanoušků, kteří rádi a opakovaně připisují neúspěchy na konto vybraných jednotlivců, byl přesto žábou na prameni. Je při tom naivní si myslet, že s Kotalíkovým koncem začne všechno parádně šlapat. Minulost ukázala, že to takhle jednoduše zkrátka nefunguje.

Sparta každopádně vstupuje do další éry. Udělala další krok v dlouhodobé vizi. Jejím zosobněním je Rosický. S veškerými pravomocemi, kompetencemi, ovšem taky zdrcující odpovědností. Dokáže tohle všechno unést?