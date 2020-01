Hancko jako náhradník? Zbytečný luxus. Je Jílkovou povinností, aby ho využil | iSport.cz

Během dosavadního průběhu zimní přípravy trenér Václav Jílek opakovaně volal po příchodu stopera. Dokonce to označil za prioritu. Jako by se při veškerém chaosu a zmatcích kolem středních obránců Sparty zapomnělo, že Letenští mají v kádru hráče, který by jejich problémy mohl vyřešit. Dávida Hancka.

Stopeři a Sparta, to už je evergreen. Platí to už delší dobu a nic se na tom nezměnilo ani po letním příchodu kouče Václava Jílka. Ten za celou první polovinu sezony nedokázal najít optimální složení středu obrany, ačkoli variant vyzkoušel několik. Na můj vkus ovšem jen velmi málo z nich zahrnovalo stopera Dávida Hancka.

Dvaadvacetiletý talent odehrál v rudém dresu po letním příchodu z Fiorentiny pouze devět zápasů. Fanouškům trochu sešel z očí, takže je možná vhodné si připomenout, o kom je vlastně řeč.

Hancko je stabilním členem slovenské reprezentace, trenér Pavel Hapal na něj často a rád sází. A rodák z Prievidze se mu odvděčuje stabilními výkony. Dále je Hancko hráčem, za kterého tradiční italský klub neváhal poslat do Žiliny bezmála 100 milionů korun. V neposlední řadě je Hancko fotbalistou s ideálními parametry. Má dostatečnou výšku, ohromnou rychlost, výbušnost, obratnost.

V rukou drží veškeré předpoklady, aby se prosadil klidně na té úplně nejvyšší úrovni. Stačí si zopakovat, co o něm po příchodu na Letnou prohlásil respektovaný kouč Adrián Guľa, současný šéf plzeňské Viktorie, jenž Hancka vedl před lety v Žilině.

„Dávid je velmi pracovitý a charakterní obránce, který se vyznačuje extrémní fotbalovostí. Je konstruktivní a má velmi dobrou hru hlavou. Není to jen tak, že odhlavičkuje balon, ale umí hlavu použít i chytře, aby si pomohl. Navíc je velmi silný při ofenzivních standardkách.“

Tahle slova hovoří za vše. Hancko má ovšem taky vlastnost, která mu dosud v souvislosti s působením ve Spartě dost ubližovala. Je to levák, ortodoxní levák. A pozici levého stopera v základní sestavě Pražanů pevně třímá v rukou další talent David Lischka.

Obecně známá neochota trenéra Jílka stavět vedle sebe dva levonohé stopery tak Hancka odsunula jen mezi náhradníky, konec loňského roku mu navíc zkomplikovaly problémy s kolenem.

Najít někoho lepšího než Hancko?

Nyní je ovšem Hancko zpět, podle signálů ze sparťanského tábora fyzicky velmi dobře připravený. Proto by měla role slovenského reprezentanta nabírat na síle. Leccos naznačilo čtvrteční přípravné utkání proti Marbelle, které Hancko odehrál na postu pravého stopera. Že by příprava na jaro po boku Lischky? „Je to pro nás jedna z variant,“ připustil asistent Michal Horňák.

Ne, neměla by to být jedna z variant. Měla by to být ta hlavní. Lischka levý stoper, Hancko pravý. Tohle je za současné konstelace cesta, po které by se Sparta měla vydat.

Ano, pro druhého jmenovaného to není vyloženě komfortní situace, musí hrát přes nohu. Sám ovšem mluví o tom, že si na tuto nezvyklou roli věří a chce se za její pomocí protlačit do sestavy. Tak proč mu nevěřit?

Pořád zbývá prostor na to, aby se talentovaní obránci sehráli a vytvořili mezi sebou potřebnou chemii. Předpoklady, aby stabilizovali rozbouřenou defenzivu Sparty, rozhodně mají. Ostatně, když spolu nastoupili v jediném duelu na podzim, byl z toho triumf 4:0 nad Karvinou. A že jinak Letenští těch čistých kont zase tolik neměli...

Samozřejmě, stále nelze vyloučit variantu, že Pražané na pozici střední obránce přece jen posílí. Sportovní ředitel Tomáš Rosický by se ale zaklel do situace, že by musel přivést hráče, jenž by byl prokazatelně lepší než právě Hancko.

A to rozhodně není lehký úkol, pokud uvažujeme v reálných intencích toho, kolik by byl klub ochoten do posily investovat finančních prostředků. I proto Rosický delší dobu preferuje, aby spolu nastupovali právě Lischka s Hanckem, momentálně suverénně nejlepší a nejperspektivnější střední obránci v letenském kádru.

Rozhodnutí ovšem leží v rukou trenéra Jílka.