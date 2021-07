Sparta (zatím) panikařit nemusí. Ale bez produktivity to dál nepůjde

Sparta bude tak úspěšná, jak se jí povede v koncovce. To je evidentní prakticky od momentu, kdy tým převzal trenér Pavel Vrba. V úterý večer ve Vídni Letenští produktivní nebyli. Jeden gól, to je v takovém utkání strašně málo. I proto budou muset rudí hrát v odvetě do kopce.