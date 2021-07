Vrba po prohře na Rapidu: Máme šanci. Hložek to měl strašně těžké

PŘÍMO Z RAKOUSKA | U postranní čáry si mohl hlasivky vykřičet, aby ho hráči v bouřlivé atmosféře alespoň trochu slyšeli. Ke kýženému efektu to ovšem nevedlo. Pavel Vrba Spartu k úspěšnému vstupu do sezony nedovedl. Porážka 1:2 na Rapidu Vídeň v úvodním duelu druhého předkola Ligy mistrů znamená jediné. Za týden budou muset Letenští pořádně přidat. „Věřím, že se o to popereme a otočíme to,“ prohlásil zkušený kouč.

V prvním poločase jste drželi otěže utkání pevně v rukou, co se stalo po změně stran?

„Máte pravdu, že ten zápas byl v poločasech rozdílný. V tom prvním jsme hráli velice dobře, měli jsme i další dvě situace, které mohly skončit gólem. Soupeř nás bohužel potrestal první akcí ve druhém poločase. Pak měl fázi, kdy by lepší. Po naší chybě v rozehrávce přidal druhou branku. Herně se to potom vyrovnalo, měli jsme šanci po standardce. Výsledek pro nás není optimální, ale v odvetě máme šanci. Věřím, že se o to popereme a otočíme to.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 63. Knasmüllner, 71. Knasmüllner Hosté: 3. Krejčí ml. Sestavy Domácí: Strebinger – Stojković, Hofmann /C/, Wimmer, Ullmann – Arase (64. Fountas), Ljubičić, Petrovič (73. Grahovac), Grüll – Kara, Knasmüllner (87. Schick) Hosté: Niță – Vindheim, Štetina, Hancko, Højer – Wiesner (83. Karlsson), Pavelka, Dočkal /C/ (83. Karabec), Ladislav Krejčí ml., Ladislav Krejčí st. (69. Pešek) – Hložek Karty Domácí: Ullmann, Wimmer, Stojković, Grahovac Hosté: Štetina, Hancko Rozhodčí Gözübüyük – Balder, Bluemink (NED) Stadion Ernst-Happel-Stadion, Vídeň Návštěva 19 500 diváků

Neměli jste v takovém zápase vstřelit víc než jeden gól?

„Ty brankové situace jsme si vytvořili, což je dobře. Jsem za to rád. Nejsem spokojený s tím, že jsme nebyli dostatečně produktivní. Byly tam situace, které jsme měli vyřešit lépe. Bohužel se to nepodařilo, soupeř nás potrestal a v poločase vede 2:1.“

Mrzí nyní o to víc, že se změnilo pravidlo o venkovních gólech?

„Pravidla jsou daná, nemíním o tom nějak diskutovat. Třeba doma povedeme 3:2, pak přidáme čtvrtý gól v prodloužení a budeme říkat, jak je to skvělé. Pro obě mužstva je to stejné.“

Jak jste byl spokojený s výkonem Adama Hložka na hrotu?

„Měl to strašně těžké. Stopeři Rapidu hráli dobře a důrazně. Při prvním zákroku mu dali jasně najevo, kdo je pánem na hřišti. Měl to složitější, přesto jsme ho mohli využít víc. Ve spoustě momentech jsme měli být přesnější, pak by se třeba prosadil víc. Věřím, že v Praze bude mít větší podporu a chytne se i střelecky.“

Nezvažoval jste, že do utkání vstoupíte střídáními dřív než v 69. minutě?

„Reagovali jsme v momentě, kdy vývoj utkání přestal být příznivý. Chtěli jsme to posílit do ofenzivy, zasáhnout do toho. Nevím, jestli to bylo pozdě. Nedokážu posoudit.“