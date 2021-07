Rapid Vídeň - Sparta 2:1. Rychlé vedení, pak už nic. Ztráta v boji o LM

Fotbalisté Sparty vstoupili do nové sezony nepříjemnou porážkou na půdě Rapidu Vídeň 1:2. V úvodním zápase 2. předkola Ligy mistrů sice šli bleskurychle do vedení po hlavičce Ladislava Krejčího mladšího, ve druhém poločase ale dvěma góly zařídil obrat Christoph Knasmüllner. Letenští tak budou muset v domácí odvetě příští středu zvítězit, navíc by jim už kvůli zrušenému pravidlu o venkovních gólech nestačila výhra 1:0 - ta by nově znamenala prodloužení.