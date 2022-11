Výzva Disciplinárce: Řešte Chorého! Nečekejte, až dojde na nejhorší

KOMENTÁŘ JANA VACKA | Body, výhry, trofeje. To všechno jsou ve fotbale podstatné veličiny. Ta nejdůležitější však ční ještě vysoko nad nimi: zdraví všech zúčastněných a především pak hráčů. Když tohle přikázání v případě Tomáše Chorého a Asgera Sörensena nectil sudí Pavel Franěk, měla by to udělat Disciplinární komise. Je nutné, aby se plzeňský útočník za své nepochopitelné počínání zodpovídal.

Rozumím, že je to zejména pro sparťanské fanoušky velice složitá věc. Zkusme se ale na chvíli oprostit od personifikace aktérů sobotního incidentu ve Štruncových sadech. Že je Asger Sörensen obětí a Tomáš Chorý agresorem, o tom není nejmenších pochyb.

Podívejme se ale na celou situaci spíš v obecné rovině. Bez přehnaných emocí. Hráč číslo jedna se dopustil surové hry, případně tělesného napadení, vůči hráči číslo dva. Přirozeně by za to měl být potrestán. Pokud k tomu (chybně) nedošlo už v utkání, je další a zároveň i poslední instancí Disciplinární komise.

Mělo by při tom být úplně jedno, zda se to týká fotbalisty Viktorie, Sparty, Slavie nebo třeba Baníku Ratíškovice… Pravidla musí platit pro všechny. Hráč vstupem na hrací plochu přijímá zodpovědnost, k soupeři by měl zachovávat alespoň elementární úctu. A pokud přestřelí, musí to pocítit. I kdyby byla jen marginální šance, že pro něj trest bude impulsem, aby se podobného prohřešku už příště nedopustil…

Začátkem týdne se v prostoru médií i sociálních sítí objevoval názor, že předseda disciplinárky Richard Baček se svými kolegy nemůže Chorého případ otevřít, protože nedošlo ke zranění Sörensena. Že je to jakýsi úzus… Budiž. Ale stojím si za tím, že je to absolutně špatný pohled.

Předně: buďme rádi, že se dánskému stoperovi Sparty nic vážného nestalo. Chci věřit, že to tak cítí všichni fanoušci, i ti konkurenčních klubů. Stačilo ale, aby Chorý soupeře trefil o dva centimetry níž, tedy na levé oko. Anebo o pár centimetrů víc vpravo, do citlivé oblasti spánku.

V tu chvíli mohl být kolosální průšvih na světě. Lepší snad ani nedomýšlet. A ne, tohle není snaha o nucenou teatrálnost, nýbrž nastínění toho, co se zcela reálně mohlo stát. Z čistě sportovní roviny se přesouváme do té osobní, lidské. Třeba i s doživotními následky. To je třeba mít na paměti.

Nedává proto žádný smysl, aby se disciplinárka řídila pouze následky. Zdravý Sörensen = Chorého neřešíme, zraněný Sörensen = Chorého řešit budeme. Tahle rovnice nemůže platit. Povaha zákroku plzeňského útočníka přece bez ohledu na důsledky zůstává stejná. Nesnižuje se úměrně s tím, jaké jsou dopady. Tak či onak to byl vědomý a surový útok vedený na hlavou protihráče.

Nyní se proto ´hraje´ především o to, zda Disciplinární komise na svém pravidelném čtvrtečním zasedání Chorého případ otevře.

„Shromažďujeme a studujeme podklady - dokumenty a vyjádření zúčastněných. O dalším postupu rozhodneme na řádném zasedání ve čtvrtek,“ uvedl bez bližších podrobností pro redakci iSport.cz předseda Baček.

Z těchto slov těžko soudit, jaký scénář je pravděpodobnější. Samotný Disciplinární řád ale komisi dává nástroje, aby se situací zabývala. I přesto, že poškozený Sörensen neutrpěl větší újmu na zdraví.

V zásadě se Baček se svými kolegy mohou opřít o dva paragrafy, do kterých lze sobotní incident napasovat. „Obecně – disciplinární přečiny hráčů a členů realizačních týmů jsou při utkání řešeny v paragrafech 42 až 48,“ potvrzuje předseda.

Z daného spektra jsou nejrelevantnější dva: Surová hra a Tělesné napadení. Zaměřme se primárně na ten první. Doslova v něm stojí následující: „Kdo se jako hráč dopustí surové hry a byl nebo měl za to být při utkání vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán zákazem závodní činnosti na jedno až šest soutěžních utkání, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 50.000,- Kč.“

Byl a nebo měl za to být při utkání vyloučen. To je ta stěžejní pasáž… Neudělení červené karty přímo v zápase tedy nebrání disciplinárce ve verdiktu.

Přečin Tělesné napadení pak umožňuje uložit trest zákazu činnosti až na dva měsíce nebo peněžitou pokutu do výše 25 tisíc korun.

Má se za to, že v případě Chorého by disciplinárka spíš pracovala právě s prvním paragrafem, tedy se Surovou hrou.

Opravdu k tomu ovšem dojde? O tom se definitivně rozhodne ve čtvrtek.

Žádná další instance ovšem nad Bačkem a jeho kolegy už nestojí. Pokud nezasáhnou oni, Chorému jeho nebezpečný útok na protihráče projde. A to je přece špatně, tak by to nemělo být.

Takže: Pánové z Disciplinární komise, vytáhněte, prosím, do boje. Za fotbal. A především za ochranu zdraví hráčů.