Případ Kuchta: Nikoli jestli, ale jak ho udržet. Rosický má několik variant

Tématem číslo jedna bude nepochybně budoucnost Jana Kuchty. Elitní útočník na Letné pouze hostuje z Lokomotivu Moskva, Pražané ale disponují opcí. Uplatní ji, pošlou do Ruska přibližně 100 milionů korun a reprezentanta definitivně stáhnou pod svá křídla? To v tuhle chvíli není jisté.

Přesněji řečeno: na Spartě mají jasno v tom, že Kuchtu chtějí mít v kádru i pro další sezonu. Tahle věc je daná a je prakticky vyloučené, že by se na ní mohlo něco změnit. Otázkou je, jak to udělat co nejefektivněji s ohledem na klubové finance.

V zákulisí se mluví o tom, že Rosický bude hledat různé cesty, jak „deal“ uzavřít. Jednou z nich může být třeba prodloužení hostování o další rok, do celého případu mohou vstoupit i nejvyšší fotbalové orgány. Není totiž vyloučeno, že sankce za Putinovu agresi na Ukrajině dopadnou i na tamní kluby. A Kuchtovi (i dalším cizincům s kontrakty v Rusku) by mohly dát mnohem větší manévrovací prostor.

I kdyby ovšem žádná z těch variant neklapla, Sparta je podle všeho připravená na dřevo vysázet i celou opci. Byl by to v tuzemských končinách nevídaný balík, logicky se nabízí, zda za takové peníze Kuchta stojí…

V úvahu je ale potřeba vzít veškeré proměnné. Pokud by produktivní útočník v rudých barvách nepokračoval, musela by Sparta nutně shánět náhradu. Ani ta by nebyla zadarmo, ceny útočníků jsou dlouhodobě hodně vysoko. Navíc by bylo třeba silně vnímat riziko, že se do vytipovaného hráče zkrátka a jednoduše netrefíte. Nebylo by to poprvé ani naposledy, a nejen v případě Sparty…

Kuchta je naopak prověřenou kvalitou. Hráčem, od kterého v klubu dokonale vědí, co mohou očekávat. A ve výsledku může být efektivnější za něj zaplatit 100 milionů (pokud by nebylo jiného zbytí) než si pořídit jiného střelce sice o pár desítek milionů levněji, ale s oním strašákem, že to nemusí klapnout.

Paralelně s tím nelze vyloučit, že přijde na přetřes i jméno Tomáše Čvančary. Jen v opačném směru. Vytáhlý útočník střílí gól za gólem, nabral parádní formu. Navíc je mu stále teprve dvaadvacet let, což potenciální zahraniční zájemci moc dobře vědí.

Už teď se mluví o tom, že je mladý reprezentant v hledáčku hned několika klubů z ciziny. Pokud si udrží fazonu i ve zbytku jara, nabídky po sezoně určitě přijdou.

Pak bude na Spartě, jak se k nim postaví. Lze předpokládat, že klub nebude chtít fungující útočnou trojku rozdělit. Ale to nechtěl ani loni v létě přijít o Dávida Hancka a nakonec jeho odchod, byť velmi štědře zaplacený, musel kousnout.

Čvančara by, v tuhle chvíli čistě teoreticky, mohl být podobný případ. Logická daň, pokud vám útočníci šlapou na jedničku. A to se nyní rozhodně děje.