Jarošíka čeká v Teplicích ošidná baráž. Hraje o trenérský život?

Ne, nejde o jeho soudné dny. Na trní, a to tuze pichlavém, sice logicky sedí, ale krach v baráži by mnohem více zasáhl celé žlutomodré fotbalové společenství. Jiří Jarošík, ve čtyřiačtyřiceti mezi trenéry stále ještě mladý kluk, vede druhdy pyšné Teplice do baráže o fotbalovou ligu.

Jako hráč zažil spíše cesty za triumfy, vždyť je mistrem v Česku, Rusku, Anglii, Skotsku. Hrál za kluby jako je Sparta, Chelsea, CSKA Moskva, Celtic FC. On sám připomíná, že poznal i nervy drásající boje o záchranu. Ano, například v Birminghamu, v jeho impozantní kariéře jde však spíše o štěk.

Nyní je to jinak. Jarošík je na ráně a musí obhajovat křehké trenérské jméno, které si stvořil především při dvou druholigových angažmá v Ústí nad Labem a Prostějově, a také v určitých úsecích této sezony, během níž přesídlil do Teplic.

Především jaro rozjel velmi zajímavě. Na přetřes se dostala interesantní hra mančaftu topícího se v bojích o záchranu. Bez nakopávání, kombinace od brankáře, přes obránce. Takové to evropské pojetí, po němž voláme. Bez ironie. Občas to bylo velmi osvěžující, řeklo by se až překvapivé v situaci, v níž se klub ze severu nacházel prakticky celý ročník ligy.

Klasicky se začaly ozývat hlasy, nutno říct, že uspěchané, že tady roste nový kouč pro Spartu. Byly ovlivněny především Jarošíkovou hráčskou minulostí. Na Letné absolvoval velkou éru, čtyři tituly a také nezapomenutelnou jízdu Ligou mistrů pod vedením kouče Jaroslava Hřebíka.

Postupně tyto (zatím bláhové) názory zapadly. Stejně jako se sesunula k těžkému podprůměru úroveň teplické hry.

Tady však buďme objektivní. Jarošíkovi scházeli opakovaně důležití hráči, v jednu chvíli až šest. Při kvalitě a šíři kádru byl sešup pochopitelný. Na neomlácené mužstvo - a vlastně i trenéry - navíc působily tlaky související s postavením v ligovém pořadí. Hrát o záchranu prostě není sranda.

Nic na tom, že proti Teplicím stojí druholigový sok. Vlašim je nevyzpytatelná, plná hladových talentů z mocné Slavie. Ti všichni se chtějí ukázat, míří do elitní společnosti, ideálně do Edenu. Stejně je na tom trenér Martin Hyský, Jarošíkův souputník a soupeř (slávista vs. sparťan). Rovněž on se chce přihlásit o místo mezi smetánkou.

Těžký sok, zkrátka.

Hraje Jarošík ve čtvrtečním a nedělním duelu o trenérskou budoucnost? Na jednu stranu ano, sestup by byl těžkým zásekem na životopise, který je (přiznejme) zatím nablýskaný především hráčskými lety.

Ostatně první velké angažmá jako kouč Jarošík - ať už z jakkoli zvláštních důvodů - nezvládl. Ve slovinském Celje vydržel čtyři měsíce, místo útoku na poháry zapadl na předposlední příčku tabulky. Přitom šlo o úřadujícího mistra. Dozajista by nerad přidal další propadák, ano sestup by jím byl.

Přesto je jeho jméno tak zajímavé, že by rozhodně nezapadl do sorty nechtěných. Padák by byl mnohem větší ranou pro Teplice.