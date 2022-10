Malí ale šikovní ovládli derby. Může Kováč přinést změnu? Bylo by záhodno

Výsledek vyzněl jasně pro malé ale šikovné, Pardubičtí brali do ligové tabulky tři body za výhru 3:1. Navíc si (opět) vyslechli pochvaly na svou interesantní hru. Přesto zůstávají poslední, zatímco Hradec dupe za opětovným průnikem do skupiny hrající o titul.

Česká liga je zkrátka taková, Evropa jde spíše směrem, jímž se valí tým kouče Radoslava Kováče.

Porovnejme si zásadní místo sestav sobotních soků. O výsledku se rozhodovalo ve středu pole, centrální trojice byly zásadní. Ostatně sám Miroslav Koubek, jeden z hlavních strůjců hradeckého zázraku posledních dvou sezon, uznal, že hosté byli v klíčových prostorech efektivnější.

Přitom byste - možná - čekali něco jiného. Koubek poslal do hry extrabojovníka Petra Kodeše i usilovného Jakuba Kučeru, kteří měli krýt záda kreativci Jakubu Radovi. Ale pozor, ani on není žádné tintítko, umí se postavit do souboje, zkušenostmi i figurou.

Hradec Králové - Pardubice: Janošek nádherně zakroutil přímák do šibenice, 0:1 Video se připravuje ...

Proti nim šlo mnohem fotbalovější složení. Ale s fyzickým handicapem. Kamil Vacek se musel poprat s pozicí šestky, tedy defenzivního záložníka. I díky herní inteligenci a neustálému upozorňování z lavičky to zvládl. Byť má ofenzivní naturel, zůstával ve správném prostoru - a k tomu přidal klasickou nadstavbu: klid a rozehrávku, která ulehčila život zásadním mužům utkání. Michal Hlavatý s Dominikem Janoškem kralovali.

Srovnání postav vycházející z oficiálních statistik říká, že Hradečtí byli v centru pole v průměru o šest centimetrů vyšší a o pět kilogramů těžší.

Navíc také na křídlech bylo srovnání Adam Gabriel, Matěj Ryneš vs. Dominik Kostka, Matěj Helešic jednoznačné, dokonce ještě jasnější: deset centimetrů a téměř dvanáct kilo pro hradecké krajní středopolaře.

Právě tady je však možné najít rozdíl pojetí. „Votroci“ zkrátka těží ze silových dispozic, což nelze brát jako kritiku, jen si zkrátka nastavili tým, jak se jim zdá potřebné. Pardubice jdou jiným směrem, který není v tuzemsku tak běžný. Do soubojové české ligy, o jejíž specificích se dobře ví, úplně nezapadá. Ale je možné, že Kováč se svými kolegy náhled změní. Potřebují úspěch, tedy záchranu.

Pokud se jim zadaří, uvidí se, jak dlouho (pokud ne navždy) místní pořádky vydrží. Změna by byla posunem vpřed.