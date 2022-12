Největší zbraň Argentiny: oddanost králi Leovi. Jenže... bude to stačit?

Do pohledu na tuto veličinu na první pohled nezapadá. Může za to chlapík, který se však tak nějak obecně vymyká všem zákonům platícím na zeleném obdélníku.

Lionel Messi - ten nejlepší.

Podle zacykleného pohledu na věc by vlastně neměl mít mančaft s jeho figurou v čele šanci na úspěch, natož na titul mistra světa. Malý útočník popírá poučky: nezapojuje se do presingu, nebrání, pozice mění tak často, že i spoluhráčům z toho jde hlava kolem. Tu je na hrotu a rozhlíží se, tu si dojde až mezi stopery pro míč. Jen aby se s ním potkal, bez něj je nevrlý, nerudný.

To ostatně popsal v knize o Barceloně slavný trenér Pepp Guardiola. Vykládal, že rozebíral s Danim Alvesem důvody, proč spoluhráči Messimu nahrávají v takových chvílích. Je to vlastě zbytečné, pro hru nepotřebné. Navíc Messi se tím posouvá do míst, kde není soupeři nebezpečný. Bek, který je aktuálně v devětatřiceti letech součástí kádru Brazílie, mu to vysvětlil: „Když nemá Leo chvíli míč, absolutně ztrácí zájem o hru.“ V překladu: nudí se.

Takže vlastně další minus, jichž je nějak moc nato, že je Argentina mezi nejlepšími osmi mančafty světa a cílí na titul…

Ono to je totiž úplně jinak. Součinnost mančaftu trenéra Lionela Scaloniho vůbec nezadrhává. Jen je posunutá od precizní prostorové souhry trošku jinam. Spíše do mentální roviny.

Tým přijal výměnný obchod. My pomůžeme Leovi, on nám. Proto defenzivní štít Enzo Fernandez opravdu drží prostor před stopery, neopouští ho za žádnou cenu. Proto jsou dva střední záložníci Alexis Mac Allister a Rodrigo De Paul orientováni směrem zpět. Přitom první z nich má v Brightonu velmi dobrá čísla a druhý byl před příchodem do Atlétika, které je nastaveno vyloženě obranně, ofenzivním esem Udinese. Proto útočníci (vezměme v potaz sestavu s Austrálií) Alejandro Gomez a Julian Alvarez „pracují“ při napadání i přepínání směrem dozadu bez odmlouvání.

Spoluhráči zkrátka upozadili ega - a to si pište, že je nemají malá - s vírou, že je Messi odmění. On jim to vrací, na šampionátu už dal tři branky, tvoří šance, Lautaro Martinez by mohl vyprávět… Je většinu času pozitivní: tu se omluví spoluhráči za opožděnou nahrávku, jindy poslechne De Paula a stáhne se do nebezpečného prostoru.

Součinnost, i když trochu jiná, zatím funguje. Je postavena na oddanosti králi. Leovi. Zda to bude stačit není, samozřejmě, jisté.