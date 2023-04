Koubek skončí. Hradec zkouší bývalého kouče Sparty, má i jiné volby

Po sezoně mu končí smlouva, která nebude protažena. Kouč Miroslav Koubek, jenž v minulé sezoně dovedl Hradec Králové do skupiny hrající o titul ve FORTUNA:LIZE, nebude na východě pokračovat. Osloveno bylo velké jméno, klub má ale i další možnosti. Hlavním kandidátem je bývalý trenér Sparty, ale jako záložní variantu „votroci“ zvažují i jiného kouče, který ještě nedávno v lize trénoval.

V sobotu na stadionu Zbrojovky vedl „votroky“ asistent Stanislav Hejkal. Miroslava Koubka nepustil do akce covid, jedenasedmdesátiletý svéráz zůstal doma.

Uvidí se, zda to bude platit i pro duel s Českými Budějovicemi. „Miroslav Koubek je aktuálně nemocný. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a věku má od svého ošetřujícího lékaře nařízen klidový režim. Na zápas tak mužstvo chystá Stanislav Hejkal společně s ostatními členy realizačního týmu,“ řekl sportovní ředitel Jiří Sabou.

K jednání s koučem o budoucnosti se nevyjádřil.

Už je však jisté, že v příštím ligovém ročníku Hradecké povede do ligových střetů jiný kouč, hráčům už to bylo dokonce oznámeno. Koubkovi končí smlouva, podle všeho nebude prodloužena. Vztah mezi trenérem a mužstvem se totiž vyčerpal, což potvrzují zdroje z kabiny i klubu. Trenér sice tým pozvedl, na druhou stranu to bylo za cenu až extrémní tvrdosti vůči všem okolo.

Kdo by se mohl stát Koubkovým pokračovatelem? Podle informací iSport.cz jde o bývalého trenéra Sparty.

Sportovní ředitel Jiří Sabou už se prý potkal